Adjudicados seis puestos más del Mercado de Las Delicias, que tiene ocupados 17 de los 29 que ofrecía

El concejal de Comercio, Mercados y Consumo, Víctor Martín. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha adjudicado seis puestos más del Mercado de Las Delicias en régimen de concesión por 10 años, por lo que estas instalaciones cuentan con 17 espacios adjudicados de los 29 que ofrecía.

Según han informado fuentes del Ayuntamiento de Valladolid, en un comunicado recogido por Europa Press, entre los seis puestos asignados se encuentran dos fruterías que ya estaban en marcha pero que estaban explotadas de manera temporal, y otro gestionado por las mismas personas que la cafetería, para llevar a cabo un proyecto de diversificación del negocio.

Además, han añadido el mercado incrementa su oferta con un espacio destinado a la distribución de productos para mascotas.

Todos estos puestos se beneficiarán de la reducción en el precio del canon, que se realizó en el año 2025.

En consecuencia, el Ayuntamiento destaca que el Mercado de Las Delicias contará con "una oferta muy completa de productos frescos, ya que es preciso recordar que, a las actividades indicadas, hay que añadir las de pescadería, carnicería, casquería, encurtidos, charcutería y panadería, que ya estaban presentes en el mercado".

Esta adjudicación "no impide la instalación de aquellos nuevos emprendedores que decidan iniciar en el futuro una actividad en el mercado en las atractivas condiciones que se proponen desde el Ayuntamiento", ya que, durante el plazo de un año desde la resolución, podrán solicitar la adjudicación directa de alguno de los puestos vacantes.

Las mismas fuentes han enmarcado esta adjudicación en las "diversas actuaciones de promoción y dinamización de los mercados", así como inversiones "importantes" para "renovar las infraestructuras, mejorando los edificios que albergan los mercados para hacerlos más eficientes y más cómodos, tanto para comerciantes como para clientes".

En lo que se refiere al Mercado de Las Delicias, además de las obras que realizaron para la subsanación de las patologías existentes y la renovación de la mayoría de los puestos de venta, se le ha dotado de nuevos servicios como el aparcamiento gratuito para clientes; wi-fi libre; taquillas refrigeradas para recoger compras fuera del horario de apertura; punto limpio y una sala polivalente en la que actualmente se llevan a cabo actividades físicas de psicomotricidad para adultos, en colaboración con la Asociación de Vecinos del barrio de Las Delicias.

De ese modo, se "incrementa la afluencia al mercado de nuevos potenciales clientes".

La última inversión ha sido la instalación este año de placas solares en la cubierta del mercado, que permitirán reducir la cuantía de la factura del suministro eléctrico y, por tanto, el importe correspondiente a los gastos comunes que deben afrontar los industriales.

La actualización de los procedimientos de licitación forma parte de las medidas de impulso de los mercados municipales puestas en marcha por la Concejalía.

Cabe recordar que hace unos días se ha publicado la convocatoria en la que se han ofertado once puestos vacantes en el Mercado de La Rondilla, dotados de todo el mobiliario necesario para iniciar una actividad, y en la que todos aquellos interesados disponen de plazo hasta el próximo día 27 de mayo para presentar su propuesta.

Además, durante todo el año 2026, el Ayuntamiento de Valladolid mantiene abierta una línea de subvención de hasta 3.000 euros de ayuda a la instalación, que podrán solicitar todos los vendedores que ocupen un puesto vacante en el mercado.