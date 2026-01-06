La administración número 11 de Burgos reparte 7,5 millones del tercer premio del Niño entre la capital y Briviesca

Alvar Alonso -empleado- y Ruth Prieto -administradora- de la venta número 11 de Burgos. - EUROPA PRESS

BURGOS 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La administración de Lotería número 11 de Burgos -Don Pepe- ubicada en la calle Vitoria 184, en el barrio de Gamonal, ha repartido 2,5 millones en el populoso barrio y otros cinco en el bar de las piscinas de Briviesca. Se corresponden con 30 series del tercer premio del sorteo de la lotería nacional del niño correspondiente al 32.615.

La administradora de la lotería, Ruth Prieto, y el empleado, Alvar Alonso, han explicado, que es un número muy "repartido entre vecinos del barrio y los clientes de Briviesca". Prieto ha indicado que conoció la noticia de "forma inesperada", cuando salía de casa para trabajar y no había escuchado el sorteo. Ha recibido un WhatsApp explicándole que "había dado el tercer premio".

Alonso y Prieto se han mostrado "muy contentos por un premio que llega tras una campaña muy intensa" y que supone ver el "fruto del trabajo" que realizan cada día.

Del total de las 30 series consignadas, diez de ellas se vendieron "en la ventanilla de la administración del barrio" de Gamonal y 25 fueron asignadas "al bar de las piscinas" de la capital de la Bureba.

Alonso ha asegurado que se ha devuelto "muy poco, una serie y media", y el resto se ha vendido todo. Prieto ha recordado que el "número 15 gusta mucho" y suele agotarse "con facilidad". En toda la mañana no apareció por la administración ninguno de los afortunados del barrio de Gamonal.

La administradora lleva cuatro años al frente de este negocio familia y se trata de un premio importante más allá de los de la lotería primitiva y otros sorteos menores