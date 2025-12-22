La Administración de La Pola de Gordón vendió 89 décimos del Gordo a la Comisión de Fiestas de Villamanín

VALLADOLID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Administración de loterías número 2 de la localidad leonesa de La Pola de Gordón ha vendido un total de 89 décimos del 'Gordo' del Sorteo Extraordinario de 'Navidad' repartidos mayoritariamente a través de la Comisión de Fiestas de Villamanín que ha repartido la suerte a través de papeletas de 5 euros --4 euros en juego más uno de recargo--.

En total y según ha explicado a Europa Press el propietario de la Administración de Loterías 2 de La Pola de Gordón, Rubén González, este despacho tenía consignadas 15 series del 79.432, si bien finalmente ha vendido 89, lo que supone 35,6 millones de euros, ya que el jueves devolvió 61 décimos.

González ha precisado que el 79.432 no es un número abonado en su administración y ha explicado que se lo ofreció a la Comisión de Fiestas de Villamanín al buscar un número que no saliera en máquina. "Estaban indecisos", ha confesado el lotero que ha explicado que este año la Comisión de Fiestas de Villamanín no tenía claro jugar lotería.

"Al final, el 'Gordo'", ha exclamado el propietario de la Administración de Loterías 2 de La Pola de Gordón que ha destacado la importancia de que la suerte haya llegado en forma de millones de euros a una "zona deprimida" de la provincia de León.

En lo profesional, ha expresado su alegría por haber podido vender el 'Gordo' de la Lotería tras seis años y medio como regente de este despacho al que había llegado la suerte en forma de un 'pleno al 15' y de un primer premio en un sorteo ordinario del sábado.