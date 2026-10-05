La AECC celebrará el día 25 la XV marcha contra el cáncer en Valladolid, con un homenaje especial a los participantes

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero; la investigadora predoctoral Beatriz Gutiérrez, el presidente de la AECC en Valladolid, Artemio Domínguez; y el director comercial de Iberdrola en Castilla y León, Tomás Nistal (de izda a dcha). - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española Contra el Cáncer celebrará la XV edición de la Marcha Valladolid Contra el Cáncer el domingo 25 de octubre, una cita que ha convertido a Valladolid en una "ciudad de lucha contra el cáncer" y con una cifra que se considera "aniversario" por lo que se llevará a cabo, como novedad, un homenaje a los participantes con un reconocimiento especial a dos de ellos que serán seleccionados por sorteo.

'Valladolid en Marcha' se ha presentado en la mañana de este lunes en un acto en el que ha participado el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero; el presidente provincial de la AECC, Artemio Domínguez; el director Comercial de Iberdrola en Castilla y León, Tomás Nistal; y la investigadora predoctoral Beatriz Gutiérrez, una de las investigadoras que se han beneficiado de las becas de la AECC en Valladolid.

La décimoquinta edición de esta multitudinaria marcha se realizará el domingo 25 de octubre, el día en el que se cambia la hora como ha recordado Artemio Domínguez, con salida a las 10.30 horas de las Pistas Deportivas del Campo Grande.

Como ha recordado el representante de la AECC en la provincia, en la primera edición, en 2012, participaron algo más de 6.000 personas, y en la última, la celebrada en 2025, se superaron las 53.000, en una trayectoria del evento que ha llevado a las calles de la ciudad a "más de medio millón" de personas y que ha facilitado destinar 2,5 millones de euros a la investigación, lo que sumado a aportaciones de socios y otras actividades la aportación se ha elevado a 6,8 millones.

Este año, como novedad, habrá un "regalo especial" para dos personas anónimas, que serán elegidas por sorteo como representantes de los "miles y miles y andarines" de la ciudad. Los reconocimientos se entregarán en un acto institucional que se celebrará el 23 de noviembre.

Jesús Julio Carnero ha subrayado que con esta marcha, que alcanza ya lo que ha definido como una "mayoría generacional", Valladolid puede ostentar el "título" de "ciudad de lucha contra el cáncer" gracias a la "movilización total" de los vallisoletanos. "Es un buen motivo y un buen momento para estar con algo que de alguna manera nos toca a todos directa o indirectamente en la vida", ha enfatizado.

La recaudación que se obtenga con las inscripciones hasta el próximo 25 de octubre, ha explicado Artemio Domínguez, irá destinada a las investigaciones de las siete Ayudas Predoctorales AECC Valladolid. Entre ellas, las últimas otorgadas a Beatriz Gutiérrez, para su estudio Análisis Inmuno-Funcional de la colitis inmunomediada en pacientes tumorales: Hacia Biomarcadores Predictivos y Estrategias Terapéuticas Personalizadas, y la de Damián Pena, que desarrolla el proyecto Descifrando el papel de las modificaciones del ARN en el glioblastoma multiforme.

Ambos han participado en la presentación de la marcha, la primera presencialmente, y el segundo mediante un vídeo que ha grabado en el Centro de Investigación contra el Cáncer de Salamanca.

Gutiérrez ha explicado que su proyecto se dedica a comprender por qué algunos pacientes de inmunoterapia, una de las vías que más ha proliferado para la lucha contra el cáncer, desarrollan colitis inmunomediada, una enfermedad inflamatoria que afecta a su calidad de vida y puede llegar a cortar el tratamiento. De esta manera, a partir del estudio de la respuesta inmunitaria, se tratará de identificar biomarcadores que permitan predecir qué pacientes tienen un mayor riesgo de desarrollar esta complicación, anticipar su gravedad y conocer cómo podrían responder a los distintos tratamientos.

Por su parte, Damián Pena señala que el glioblastoma "es el tumor cerebral más agresivo y, hoy por hoy, un cáncer letal para el que aún no existe cura". Para ello, analizan la epitranscriptómica, un conjunto de pequeñas marcas químicas que actúan como "interruptores" y deciden qué instrucciones de las células se activan o se silencian.

La Asociación en Valladolid tiene comprometido un presupuesto de 1 millón de euros para investigar diversos tipos de cáncer en 2026.

ORGANIZACIÓN

El recorrido de 5 kilómetros se podrá realizar a la carrera o en marcha normal, con salida como siempre en la zona de las pistas deportivas y llegada al final del carril bus de la acera de Recoletos.

Los participantes se deberán situar a partir de la línea de salida hacia la plaza de Zorrilla y en el paseo del Príncipe del Campo Grande. En la primera línea se situarán los participantes que vayan a realizar la prueba corriendo. En la segunda línea de salida (a la altura de la Oficina de Turismo) se situarán las personas que realizan la marcha andando.

LA BANDERA DE LA AECC REEMPLAZARÁ A LA ESPAÑOLA

Este año, la ciudad estrena en la marcha el monolito de homenaje a la asociación y la bandera de grandes dimensiones que ha instalado el Ayuntamiento junto en la plaza de Zorrilla. El alcalde ha precisado que en la jornada de la Marcha la enseña nacional, que "une a todos los españoles" y ya ondea en dicho lugar, será sustituida por la bandera de la AECC.

Los dorsales se entregarán con la inscripción y a los 47.000 primeros inscritos se les hará entrega de una camiseta con un diseño conmemorativo de la XV edición, al que se ha incorporado el color morado que "tanto identifica a Valladolid". Al resto se les entregará otro detalle (mochila, braga del cuello tipo 'buff' o bandana para el perro).

Entre los participantes, además del reconocimiento especial que se suma este año, se sortearán regalos aportados por los patrocinadores. El listado de los dorsales premiados se publicará el mismo domingo 25 en la web valladolidenmarchacontraelcancer.org, El Norte de Castilla, El Mundo Valladolid y en la web de El Día de Valladolid. Los premios se entregarán en la sede de la Asociación a partir del lunes, 26 de octubre, durante el plazo de un mes.

Esta edición estará acompañada de música durante el recorrido gracias a un grupo de dulzaineros y las batucadas Sambulé, Bloco Feroz y Conclave, que amenizarán el recorrido desde las principales plazas por las que se pasa en la marcha.

Un año más, el evento contará a partir de las 12.00 horas con la actuación del grupo vallisoletano 'Los Pichas', que, en esta ocasión, estará acompañado de Kiss Dúo. El escenario estará situado junto a la fuente de la plaza de Zorrilla.

ACCESO GRATUITO EN AUTOBÚS DESDE VARIOS MUNICIPIOS

La Diputación de Valladolid, en colaboración con las sedes locales de Asociación Española Contra el Cáncer, facilitará gratuitamente el acceso a la Marcha con un total de 17 autobuses que movilizarán a participantes de más de 40 localidades de la provincia. Además, ayuntamientos de otros municipios más cercanos a la ciudad también pondrán autocares.

La inscripción tiene un coste de 6 euros y se podrá formalizar por cualquiera de los siguientes modos, del 13 al 24 de octubre, en la planta de deportes de El Corte Inglés el Hipercor de Arroyo de la Encomienda en sus correspondientes horarios de apertura y en el local de la AECC, que ha cambiado su ubicación a la calle Montero Calvo 14. La oficina estará abierta de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas, y el sábado 17, de 10.00 a 14.00 horas.

Las personas que quieran colaborar y no puedan asistir podrán contribuir con el Dorsal 0 por transferencia bancaria y también tienen la opción de realizar un Bizum al 06101, con el concepto 'CONTRAELCÁNCER VALLADOLID' y también a través de la web valladolidenmarchacontraelcancer.org.