La Aemet amplía a Burgos los avisos por lluvias y tormentas previstos para este sábado

Las lluvias y tormentas pondrán este sábado en aviso a Salamanca, Ávila, Segovia, Valladolid y Zamora - AEMET

VALLADOLID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha ampliado a la provincia de Burgos los avisos por lluvias y tormentas previstos para este sábado, que también pondrán en riesgo a Salamanca, Ávila, Segovia, Valladolid y Zamora.

En concreto, habrá avisos por precipitaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado (mm) en una hora entre las 15.00 y las 21.59 horas en la meseta de Ávila, Salamanca, Segovia, Valladolid, Burgos y Zamora; en el sistema central de la provincia abulense, así como en Salamanca y Segovia, y en el sur de Ávila y Salamanca.

Además, la Aemet ha activado avisos por tormentas que podrán ir acompañadas de rachas, granizo y ocasionalmente chubascos fuertes entre las 15.00 y las 21.59 horas en la meseta y el sistema central de Ávila, Salamanca, Segovia; en la meseta de Valladolid, Burgos y Zamora, y en el sur de Ávila y Salamanca.