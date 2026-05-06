AENA delega en los operadores la terminal de mercancías del Aeropuerto de León, que tiene las condiciones "necesarias"

La directora general de Aeropuertos de AENA, Elena Mayoral (centro), tras mantener una reunión con el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel (derecha), entre otros representantes, en el Aeropuerto de León. - EUROPA PRESS

La Institución provincial se compromete a abordar la actuación en la vía para que los transportistas tengan acceso directo al aeródromo

LA VIRGEN DEL CAMINO (LEÓN), 6 (EUROPA PRESS)

La directora general de Aeropuertos de AENA, Elena Mayoral, ha dejado en manos de operadores privados el desarrollo de la terminal de mercancías del Aeropuerto de León, cuyas instalaciones cuentan, según ha explicado, con "todas las condiciones" e infraestructura necesarias.

Tras mantener una reunión con representantes de la Diputación de León encabezados por su presidente, Gerardo Álvarez Courel, Mayoral ha explicado que pondrá a la Institución provincial en contacto con los diferentes operadores de carga aérea de toda España con el fin de avanzar en esta iniciativa.

"Nosotros estamos dispuestos a facilitar a la Diputación esos contactos y ya con las instalaciones actuales se podría operar", ha recalcado, para recordar que el Aeropuerto de León cuenta con una antigua terminal que podría ser utilizada.

Para que León cuente con esta infraestructura un operador de carga tendría que tener la intención de operar en León para después fijar un plan de negocio y decidir si se decanta por construir su propia instalación o hacer un aprovechamiento de la infraestructura existente para adaptarla a sus necesidades.

En el caso de haber algún operador interesado que decidiera hacer una terminal nueva, ha señalado, hay terreno disponible para hacerla y podría ejecutarse "muy rápido". "Es el operador de carga el que lo hace; AENA no construye terminales de mercancías en ningún aeropuerto de España", ha apostillado.

En cuanto a una posible cesión de la antigua terminal o de terrenos para que se construya una nueva, sería necesario contar con el Ministerio de Defensa, pero ni este departamento ni el Ejército del Aire son "limitadores" ni plantearían dificultades.

Estos asuntos han sido los abordados durante la reunión, que ha sido "muy provechosa por las dos partes", según ha asegurado la representante de AENA.

SISTEMA DE ATERRIZAJE ILS

Respecto a la posibilidad de dotar al Aeropuerto de León de un sistema de aterrizaje ILS de categoría 2 o 3 (actualmente es de categoría 1), para que los aviones puedan operar en condiciones de visibilidad más adversas, AENA estudia la posibilidad de acondicionar las infraestructuras del Aeropuerto, ya que existen obstáculos alrededor que no harían viables en estos momentos las maniobras necesarias.

"Eso es lo que estamos viendo en estos momentos", ha expresado y ha añadido que el porcentaje de aeronaves que se desviaron el año pasado fue inferior a un uno por ciento en el aeródromo leonés. "Si hubiera tenido una instalación categoría 2 o 3, no significa que no se hubiera desviado ningún avión", ha indicado.

Por su parte, Gerardo Álvarez Courel ha destacado que el encuentro con Mayoral ha sido "muy productivo" y en él se han abordado diferentes cuestiones. "No sé si es todo lo bueno que nos esperábamos", ha advertido, para añadir que sí ha sido positivo en lo que respecta al desarrollo de la terminal de mercancías y a las posibilidades que tiene el transporte de cargas en avión desde el aeródromo leonés.

ACCESO DIRECTO AL AERÓDROMO

Por otra parte, se ha referido a la creación de una vía de acceso directo al Aeropuerto para evitar que el transporte de mercancías tenga que entrar a La Virgen del Camino. En este sentido, se ha comprometido a abordar la actuación si los ayuntamientos de Valverde de la Virgen y de San Andrés de Rabanedo ceden los terrenos necesarios. "Vamos a poner todo lo que esté en nuestra mano precisamente para que el acceso a esa futura terminal sea una realidad y evite la circulación por la Virgen del Camino", ha concluido.

El encuentro también ha contado con la presencia del vicepresidente primero de la Diputación y responsable de las áreas de Infraestructuras, Parque Móvil y Productos de León, Roberto Aller y del delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen.