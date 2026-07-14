Los aeropuertos de CyL transportaron 16.918 pasajeros en junio con un fuerte aumento en Valladolid y bajada en Salamanca

VALLADOLID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los cuatro aeropuertos de Castilla y León transportaron un total de 16.918 viajeros el pasado mes de junio, con el aeropuerto de Valladolid nuevamente a la cabeza al alcanzar los 9.037 pasajeros, seguido del de León, con 6.887; Salamanca, con 985, y Burgos, con nueve, en un periodo en el que todos los aeródromos han perdido pasajeros y no se han registrado operaciones de mercancías.

En términos porcentuales, han perdido pasajeros tanto el aeropuerto de Salamanca, con un 69,9 por ciento, como el de Burgos (diez por ciento), mientras que el resto ganaron viajeros respecto al quinto sexto de 2025, principalmente el de Valladolid, con un aumento del 170,6 por ciento. Por su parte, el aeropuerto de León ha ganado un 20,2 por ciento.

Respecto al acumulado de los seis primeros meses de 2026, los cuatro aeropuertos de Castilla y León han transportado 94.451 pasajeros, con Valladolid como principal infraestructura al sumar 54.533 viajeros, seguido de León, con 30.253; Salamanca, con 4.869, y Burgos, con 4.796.

En el acumulado anual, el aeropuerto de Valladolid mantiene también el mejor comportamiento, con un aumento del 30,5 por ciento respecto al mismo periodo de 2025. Salamanca continúa registrando el mayor descenso, con un 60,2 por ciento menos de pasajeros, seguido de Burgos (-10,1 por ciento) y León (-5,6 por ciento).

En cuanto a las operaciones, Burgos ha vuelto a encabezar la actividad durante el mes de junio con 1.895 movimientos, un 1,9 por ciento menos que un año antes.

Le siguen Salamanca, con 1.179 operaciones (+11,3 por ciento); Valladolid, con 811 (+45,3 por ciento), y León, con 346, la misma cifra que en junio de 2025. En el acumulado de enero a junio, Burgos suma 8.272 operaciones (-10,1 por ciento); Salamanca, 4.869 (-60,2 por ciento en pasajeros y 1,9 por ciento más en operaciones); Valladolid, 2.824 (+3 por ciento), y León, 1.399 (-24 por ciento). Ninguno de los cuatro aeródromos ha registrado tráfico de mercancías ni en junio ni en el conjunto del año.

A nivel nacional, los aeropuertos del Grupo Aena han registrado 36,9 millones de pasajeros en junio, un 3,5 por ciento más que en el mismo mes de 2025, y han gestionado 315.153 movimientos de aeronaves, un 4,8 por ciento más.

En el acumulado del primer semestre, la red de Aena ha superado los 167,9 millones de pasajeros, con un crecimiento del 3,7 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.