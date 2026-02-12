Los aeropuertos de León y Burgos ganan pasajeros en enero en detrimento de Valladolid y Salamanca

Archivo - Aeropuerto de León. - VOX LEÓN - Archivo

VALLADOLID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos de León y Burgos mejoraron sus cifras de viajeros en el mes de enero de 2025, con incrementos, respectivamente del 8,3 por ciento y mínimo en el caso del burgalés; mientras que el de Valladolid vio descender su actividad en un cuatro por ciento y el de Salamanca se desplomó en un 83,5 por ciento.

Según los datos estadísticos de Aena correspondientes al mes de enero de 2026, el aeropuerto de Valladolid fue nuevamente el que tuvo más tráfico de pasajeros en la comunidad, con 7.528, pero con un notable descenso con respecto al dato del mismo mes en 2025, un cuatro por ciento.

Mientras tanto, el aeropuerto de León mejoró sensiblemente sus cifras con respecto a enero de 2025 y pasó de 3.257 a 3.26 pasajeros, lo que supone un 8,3 por ciento más. También tuvo mejores datos el aeropuerto de Burgos, que con 285 viajeros tuvo un mejor comportamiento que en el mismo periodo del pasado año donde no registró ninguno.

Finalmente, Salamanca contabilizó un total de 104 viajeros por los 631 del pasado año, con una disminución del 83,5 por ciento.

Por el contrario, el aeródromo burgalés fue el que más operaciones aéreas gestionó en la Comunidad el mes de enero de 2026, con 444, si bien supuso un descenso del 53,7 por ciento con respecto al mismo mes de 2025. Le siguieron Salamanca, con 352 (13,3 por ciento menos); Valladolid, con 184 (53,5 por ciento menos) y León, con 121 (también con un descenso del 54,9 por ciento).

En cuanto a la estadística de mercancías, no constan datos en ninguno de los cuatro aeropuertos ubicados en Castilla y León.