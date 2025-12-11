Aesal recauda 2.300 euros en su Gala de la Danza a beneficio de la Asociación Salmantina de Esclerosis Múltiple - AESAL

SALAMANCA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresarias de Salamanca (AESAL), organización integrada en CEOE CEPYME Salamanca, ha racaudado 2.300 euros en la Gala de la Danza, una iniciativa solidaria que cada año vincula cultura y compromiso social.

La recaudación irá destinada íntegramente a la Asociación Salmantina de Esclerosis Múltiple (ASDEM), que contribuye al apoyo y acompañamiento de las personas que conviven con esta enfermedad neurológica crónica.

AESAL ha querido expresar de manera destacada su agradecimiento a todas las entidades, empresas y colaboradores que han hecho posible esta edición, tanto por su implicación en la organización como por su contribución al "éxito" de la gala, tal y como ha señalado en un comunicado recogido por Europa Press.

"Su apoyo ha sido fundamental para reforzar la visibilidad de la esclerosis múltiple y para movilizar a la ciudadanía en torno a una causa que requiere una atención continuada", ha resaltado la asociación.

Bajo el lema 'Sueños que bailan. Corazones que donan', el evento celebrado en el Teatro Unicaja ha reunido a un numeroso público que ha podido disfrutar de las actuaciones de los alumnos de Agar Cordero y Rebeca GarVía.

La iniciativa consolida el compromiso social de AESAL que cada año impulsa acciones destinadas a apoyar a colectivos vulnerables y a sensibilizar sobre realidades que requieren la implicación conjunta de instituciones, empresas y ciudadanía.

Con esta nueva edición, la asociación ha reafirmado su voluntad de promover actividades que contribuyan al bienestar de la sociedad salmantina y al fortalecimiento del tejido asociativo de la provincia.