AFA Segovia reclama acceder a medicamentos europeos contra el Alzheimer y pide una red de centros rurales

La subdelegada del Gobierno, Marian Rueda (dcha) y la diputada de Igualdad, Pilar Martín (a su lado), con parte d ela junta directiva y Técnicas de AFA. En el centro (de blanco), la presidenta Isabel Miranda. - EUROPA PRESS

SEGOVIA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Segovia (AFA) ha reclamado que en España se dispensen los medicamentos que ya están autorizados por la Agencia Europea del Medicamento y que la provincia cuente con una red de centros para atender a enfermos de la provincia.

En el Día Mundial del Alzheimer (21 de septiembre), Isabel Miranda ha pedido que los enfermos de Segovia y de toda España reciban el tratamiento con los medicamentos ya aprobados en Europa y que se haga "de forma igualitaria, en las mismas condiciones en todas las provincias y zonas de España".

AFA ha instalado una mesa informativa y de recaudación junto a la iglesia de San Clemente con motivo del Día Mundial del Alzheimer. Permanecerá disponible al público toda la mañana y, en su apertura, han estado presentes la subdelegada del Gobierno, Marian Rueda, y la diputada de Igualdad, Pilar Martín.

Además, como ha informado la presidenta de AFA, a las 12.30 horas, parte de la junta directiva acudirá al Ayuntamiento para firmar un convenio que dota a la asociación de 30.000 euros, 5.000 más que el año anterior.

Isabel Miranda, presidenta desde 1997, ha recordado que fue una de las diez fundadoras y que es la única que continúa. Ha señalado que quiere seguir el próximo año para celebrar el 30 aniversario, aunque ha admitido que es momento de retirarse porque "hay que dar paso".

La asociación segoviana atiende actualmente a 48 personas en las tres unidades de su centro, de 16 plazas cada una, y a unas 50 en los talleres de estimulación cognitiva que imparten dos psicólogas. Los usuarios deben estar en grado 1 o 2 de la enfermedad, ya que el grado 3 no puede permanecer en las instalaciones. Ha precisado que los enfermos que acuden a AFA no son solo personas muy mayores, porque "el diagnóstico llega cada vez antes".

El diagnóstico precoz es, precisamente, una de las reivindicaciones de la jornada, junto a la petición para que se apliquen en España los medicamentos ya autorizados por la Agencia Europea del Medicamento, en condiciones de "igualdad" para todos los pacientes, "en todas las provincias y territorio nacional".

Isabel Miranda ha valorado que los diagnósticos son ahora "mucho más rápidos" y que los neurólogos ya identifican la enfermedad "con nombre y apellido". Ha indicado que los primeros síntomas son "los olvidos, los cambios de humor y la dificultad para realizar tareas cotidianas", y ha insistido en los cambios de humor "porque el enfermo percibe que algo le ocurre sin saber qué".

Sobre el convenio que firman con el Ayuntamiento, ha explicado que ayuda a sostener un centro con muchos gastos. La nueva sede de AFA se construyó en 2020 y aún "no está pagada". Ha recordado que antes ocupaban "un local municipal sin coste y ahora se afrontan los gastos de un centro propio, con 18 profesionales en plantilla". Por ello, ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento.

La presidenta ha admitido que ha costado que la ciudadanía entienda que la asociación está a su disposición: la primera pregunta de las familias es "cuánto cuesta y si es pública o privada". Miranda ha defendido que "ofrece la atención a la mitad de precio, o menos, del que tendría en otro ámbito", y ha subrayado el apoyo psicológico a los familiares.

Respecto a la atención de la enfermedad en la provincia, Isabel Miranda ha reconocido que el centro se concentra en el ámbito urbano, y que es "complicado encontrar" una solución que evite que un enfermo "puede pasar una hora" en autobús para desplazarse de cualquier punto de la provincia al centro de Segovia.