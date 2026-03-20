Afecciones en la circulación con motivo de la Media Maratón de este domingo en León capital22 de marzo

Archivo - Cartel de la XVI Media Maratón León Bernesga Motor, que se desarrollará mañana la capital leonsa. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN - Archivo

LEÓN 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local del Ayuntamiento de León desplegará un operativo de vigilancia, seguridad, regulación y control del tráfico el próximo domingo 22 de marzo por la mañana con motivo de la celebración de la XVI Media Maratón Ciudad de León, que reunirá a más de 7.000 corredores en sus diferentes modalidades.

De esta forma, se restringirá la circulación a partir de las 7.30 horas en el paseo del Parque y a partir de las 10.30 horas se cortará al tráfico la totalidad del recorrido.

Además, estará prohibido el estacionamiento en el paseo del Parque, paseo Condesa Sagasta, calle Arquitecto Cañas del Río, Ruiz de Salazar, calle Palomera, calle Medul, calle Buen Suceso desde calle Caridad hasta calle Marqués de Montealegre, calle Corredera, calle Miguel Zaera, Reyes Leoneses, Calle Campanillas, Ejército del Aire, avenida La Lastra, calle San Pedro de Castro, calle Santo Martino, calle Sacramento y Puerta Castillo.

La Media Maratón saldrá del Paseo del Parque para pasar por la rotonda de la Plaza de Toros, avenida Fernández Ladreda, avenida José Aguado, rotonda de la Unión Europea, avenida Los Aluches, Paseo del Parque, avenida de La Lastra, rotonda de la Unión Europea, avenida de los Aluches, calle San Pedro de Castro, rotonda Alcalde Miguel Castaño, calle Arrabal de San Madrid, calle Paradiña, calle La Candamia, paso Bajo LE-20, calle La Candamia, avenida Real, rotonda de La Granja, calle de La Granja y calle Miguel Zaera.

Continuará por la calle Buen Suceso, rotonda Colegio de Enfermería, la avenida Principe de Asturias, calle Profesor Gaspar Morocho, calle El Encinar, avenida Universidad, rotonda Colegio de Enfermería, avenida Universidad, rotonda Centro de Salud, avenida Universidad, avenida Nocedo, calle Vegamián, calle Santa María Josefa, calle Posadera Aldonza, avenida San Juan de Sahagún, calle Plácido Herrero de Prado, Paseo Quintanilla (con vuelta), calle Medul, plaza Severino Ibáñez, calle Palomera, calle Pontón, avenida de Los Cubos y calle Carreras.

Posteriormente discurrirá por Arco de la Cárcel, Puerta Castillo, plaza de Santo Martino, Sacramento, San Isidoro, Ramón y Cajal, Renueva, Suero de Quiñones, rotonda Auditorio, Reyes Leoneses, calle Cruz Roja, Campanillas, Obispo Vilaplana, Padre Isla, Santos Ovejero, Reyes Leoneses (con vuelta), avenida Ejército del Aire, avenida Peregrinos, Gutiérrez Mellado, Reyes Leoneses (con vuelta), rotonda calle Cruz Roja, avenida Reyes Leoneses, Auditorio de León, Condesa Sagasta, Plaza de Guzmán el Bueno, Ordoño II, Independencia, parque de San Francisco, Corredera, plaza de Toros y Paseo del Parque hasta llegar al Estado Hispánico.

En cuanto a la prueba 5K, desde el paseo del Parque pasará por Plaza de Toros, Corredera, San Francisco, avenida Independencia, Santo Domingo, Ramón y Cajal, plaza de San Isidoro, Sacramento, plaza Santo Martino, Puerta Castillo, Carreras, avenida de Los Cubos, Ave María, San Lorenzo, Puerta Obispo, plaza de Regla, Domínguez Berrueta, Plaza Mayor, calle Santa Cruz, Cuesta Castañones, Cuesta Carbajalas, Escurial, calle del Hospicio, San Francisco, Corredera, Plaza de Toros y paseo del Parque para llegar al Estadio Hispánico.

Finalmente, la Mini Media y 2KM tendrán salida en el Estadio Hispánico para pasar por Plaza de Toros, Fernández Ladreda, José Aguado, rotonda Los Aluches, Los Aluches y Paseo del Parque hasta el Estadio Hispánico.