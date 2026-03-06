Afecciones al tráfico este domingo por las dos manifestaciones en León capital en el Día Internacional de la Mujer

Algunas calles de León sufrirán cortes de tráfico este domingo por las manifestaciones convocadas con motivo del Día Internacional de la Mujer.
Publicado: viernes, 6 marzo 2026 14:50
LEÓN 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de León efectuará cortes de tráfico en las calles y accesos por las que discurrirán las dos manifestaciones convocadas por el Movimiento Feminista de León y la Comisión 8M León con motivo del Día Internacional de la Mujer el próximo domingo 8 de marzo.

Ambas convocatorias comenzarán a las 12.00 horas con recorridos distintos y los cortes al tráfico comenzarán un cuarto de hora antes, a las 11.45 horas. El tráfico se normalizará cuando finalicen estos actos, según han informado fuentes municipales.

La manifestación convocada por la Comisión 8M León saldrá a las 12.00 horas de la glorieta de Guzmán y discurrirá por la avenida Roma (en sentido contrario a la circulación), plaza de la Inmaculada, avenida de Gran Vía de San Marcos (sentido contrario a la circulación) y plaza de Santo Domingo para finalizar en la plaza de San Marcelo (Botines).

En cuanto a la manifestación convocada por el Movimiento Feminista de León, partirá a las 12.00 horas de la avenida Ordoño II (frente al edificio del Ayuntamiento) para continuar por la plaza Santo Domingo, calle Ramón y Cajal, calle de la Cofradía de las Siete Palabras (Cuesta de San Isidoro), plaza de San Isidoro y calle Sacramento, para finalizar en la plaza Santo Martino.

