Afectado por inhalación de humo un niño de 8 años tras el incendio de una vivienda en Valladolid

VALLADOLID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un niño de ocho años ha resultado afectado por inhalación de humo en un incendio de una vivienda en la calle El Empecinado, número 5, en Valladolid capital, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 20.40 horas, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido un aviso que informaba del fuego originado en la cocina de una de las viviendas del mencionado edificio, en un principio sin afectados.

El 1-1-2 Castilla y León ha avisado del incidente a Bomberos de Valladolid, Policía Nacional y Policía Municipal, que finalmente ha solicitado asistencia para el menor de ocho años que presentaba síntomas de inhalación de humo.

Así, Emergencias Sanitarias - Sacyl ha enviado una ambulancia al lugar.