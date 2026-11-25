Cartel del mercadillo solidario. - AFICRO-VALL

VALLADOLID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Enfermos de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica de Valladolid organiza desde hoy un mercadillo solidario, con productos realizados por sus asociados y comercios colaboradores, que busca financiación para tratamientos e investigación sobre esta enfermedad.

Se prolongará hasta el próximo 5 de diciembre, tal y como ha explicado a Europa Press su presidenta Manoli Luque que ha detallado que el mercadillo se ha establecido en un local situado en el número 1 de la calle Mantería.

Allí habrá productos artesanales de todo tipo, "ideales" para regalar en Navidad."La mayoría de las cosas son artesanales y salen de las manos de los propios socios, aunque luego hay varias tiendas que colaboran con nosotros con la cesión de bolsos, bisutería, pañuelos... A todo esto hay que sumar productos gastronómicos como miel o yogures artesanos", ha detallado.

El objetivo es lograr entre los 3.500 y los 7.000 euros que se ha recaudado en ediciones pasadas, dinero que se destina a diferentes terapias y ha investigaciones sobre esta patología.

"Tenemos talleres con un fisioterapeuta de ejercicios de fuerza, dos talleres de yoga restaurativo con profesionales especializados en fibromialgia y fatiga crónica. Talleres de memoria, consultas psicológicas, pintura, baile...", ha continuado.

Luque ha explicado que todas estas iniciativas se sufragan con actividades de este tipo ya que la asociación solo cuenta con apoyo del Ayuntamiento. "Invitamos a todo el mundo a que se pase por el mercadillo en horario de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas", ha finalizado.