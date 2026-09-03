Agosto muy cálido con una anomalía de +1,6º y húmedo con un superávit del 16%

Mapa elaborado por la Aemet sobre el resumen de precipitaciones en agosto en CyL - AEMET

VALLADOLID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Castilla y León registró un mes de agosto "muy cálido" que se saldó con una anomalía de 1,6 grados más respecto al valor medio para el octavo mes del año, según los primeros datos que ha difundido la Aemet.

Sin embargo y a diferencia de lo que ocurrió el mes anterior, calificado de muy seco, agosto tuvo un carácter de mes húmedo ya que alcanzó un superávit del 16 por ciento respecto al valor medio --en julio la precipitación acumulada registro un déficit del 72 por ciento respecto al promedio mensual--.