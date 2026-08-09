Ágreda (Soria) convoca su VI Concurso de Poesía con un premio de 650 euros y plazo hasta el 18 de octubre - AYUNTAMIENTO DE ÁGREDA

SORIA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de la localidad soriana de Ágreda ha convocado la sexta edición del Concurso de Poesía 'Villa de Ágreda', que contempla un único premio de 650 euros y cuyo plazo de presentación de trabajos permanecerá abierto hasta las 00.00 horas del próximo 18 de octubre de 2026.

El certamen, de carácter bienal, está dirigido a personas mayores de 14 años residentes en España, que podrán presentar un máximo de dos obras originales, inéditas y escritas en castellano, según ha explicado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

Los poemas deberán estar relacionados con Ágreda, su patrimonio, entorno natural, tradiciones, costumbres, vivencias o cualquier otro aspecto inspirado en la localidad, y tendrán que contar con una extensión de entre 30 y 60 versos.

Las composiciones deberán presentarse en formato PDF y remitirse exclusivamente por correo electrónico a la dirección tierradeagredamoncayo@gmail.com antes de las 00.00 horas del 18 de octubre de 2026.

La entrega del premio económico, así como del diploma acreditativo que se incluye en el galardón, tendrá lugar durante la celebración de las XVII Jornadas del Cardo Rojo de Ágreda, uno de los acontecimientos gastronómicos más destacados del calendario local.

Las Bases completas del VI Concurso de Poesía 'Villa de Ágreda' 2026 pueden consultarse a través de los canales oficiales del Ayuntamiento de Ágreda.