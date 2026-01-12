Agricultura dedica 1,2 millones en la segunda fase de la Red de Puntos de Apoyo a la Mujer Emprendedora del medio rural - JCYL

PEDRAJAS DE ESTEBAN (VALLADOLID), 12 (EUROPA PRESS)

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha explicado este lunes que la Junta de Castilla y León invertirá 1,2 millones de euros en la segunda fase de la Red de PUntos de Apoyo a la Mujer Emprendedora (Red PAME) cuyo fin es "potenciar el emprendimiento femenino en el medio rural de la Comunidad a través de la orientación, la formación y la sensibilización".

Corral ha avanzado esta inversión durante la visita a la empresa 'Teresa Mate', ubicada en la localidad vallisoletana de Pedrajas de San Esteban, donde ha detallado que en la primera fase de la Red PAME se ofreció formación para el empleo a 2.500 mujeres y prestó asesoramiento a otras 1.000, todas ellas residentes en municipios del mundo rural de Castilla y León.

Así, en esta segunda fase, al igual que sucedió con la desarrollada entre los años 2022 y 2023, contará con el apoyo, se contará con la experiencia y la cobertura de los 44 Grupos de Acción Local (GAL) repartidos por todas las provincias de la Comunidad, y se añade, como novedad, a las tres redes de desarrollo rural en las que se agrupan los protagonistas del Programa LEADER (Princal, Rural Red y Huebra).

En el caso de las redes de desarrollo rural, esta ayuda, repartida según su representatividad, se destinará a la organización de una jornada de presentación de la Red PAME y otra de clausura o balance final; la edición de un dosier con ejemplos de casos de éxito; así como la formación de los técnicos de los GAL en emprendimiento y empleabilidad.

En lo que respecta a los Grupos de Acción Local, deberán emplear dichos fondos en el desarrollo de planes de asesoramiento, orientación empresarial y laboral, talleres participativos, asesoramiento, acciones formativas (presenciales y telemáticas), elaboración de fichas de proyectos y materiales de apoyo para la implantación de las medidas en el territorio.

TERESA MATÉ

Uno de los ejemplos del trabajo realizado por la Red PAME durante su primera edición es Teresa Maté, responsable de la empresa que lleva su nombre y que, integrada dentro de la Marca de Garantía 'Tierra de Sabor', produce y comercializa todo tipo de frutos secos con calidad 'gourmet'.

Esta emprendedora, "que ha sabido aprovechar un producto como el piñón para hacerse un hueco en el mercado agroalimentario, e irlo ampliando paulatinamente con la introducción de otros frutos secos", según ha indicado la consejera, ha contado con la ayuda de los técnicos del Grupo de Acción Local 'Ruta del Mudéjar' y de la Junta, tanto a nivel formativo y de asesoramiento como a nivel financiero, al haber sido beneficiaria de una ayuda para la incorporación de nuevo equipamiento de su fábrica.

"Sin duda, tal y como manifesté en la gala de los últimos Premios del Campo, donde fue reconocida con el Premio Mujer, Teresa es una demostración de cómo con una idea clara, esfuerzo y tesón, se pueden abrir caminos diferentes a los establecidos, incluso, desde un pequeño municipio de Castilla y León", ha apuntado la consejera.

PROGRAMA LEADER

Como ha destacado González Corral, los Grupos de Acción Local son el eje fundamental del conocido como Programa LEADER, iniciativa de carácter europeo que tiene por objetivo fomentar la puesta en marcha de diferentes ideas empresariales en el medio rural para, a través de estas, impulsar el desarrollo económico y social de los pequeños municipios.

Según sus datos, en Castilla y León, estos grupos, cuya actividad está cofinanciada por la Unión Europea y la Junta de Castilla y León, han gestionado durante el período 2014-2022, correspondiente al Programa de Desarrollo Rural (PDR) de la PAC, un presupuesto de 175 millones de euros, que ha permitido generar inversiones por un valor superior a los 511 millones de euros, además de ayudar a crear 2.600 empleos y mantener otros 16.000. Todo ello en el medio rural de la Comunidad.

Así, para el período 2023-2027, correspondiente al Plan Estratégico de la PAC (PEPAC), los GAL cuentan con un presupuesto inicial de 98 millones de euros, "que supone que haya un mayor presupuesto anual para cada grupo y que es gracias a que la aportación de la Junta ha pasado del 14 por ciento al 33 por ciento", ha indicado la consejera.

Del total del presupuesto, algo más de 11 millones los que se gestionarán desde los cinco grupos existentes en la provincia de Valladolid, "2,3 millones a través del de la 'Ruta del Mudéjar', en cuya zona nos encontramos hoy", ha agregado.

Finalmente, la consejera ha señalado que los 44 GAL ya han convocado sus respectivos programas de ayudas dentro del PEPAC, recibiendo más de 1.100 solicitudes, y que ya se han abonado todos los adelantos solicitados por los grupos, valorados en 6 millones de euros.