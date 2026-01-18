Agricultura destinó 68,4 millones para incorporación de jóvenes y la modernización de explotaciones en 2025

Archivo - La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, María González Corral, interviene durante un encuentro organizado por Europa Press. - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha abonado a lo largo de 2025 un total de 68,4 millones de euros en ayudas dirigidas a la incorporación de jóvenes agricultores y ganaderos y a la mejora y modernización de explotaciones agrarias, con un grado de ejecución un 21 por ciento superior al año anterior.

Estas ayudas han beneficiado a 1.990 titulares de explotaciones, lo que ha contribuido al relevo generacional, a la creación de empleo y al fortalecimiento del tejido productivo del medio rural de Castilla y León, así como a mejorar la competitividad del sector y la calidad de vida de agricultores y ganaderos.

En concreto, 40,8 millones de euros se han destinado al establecimiento de 1.319 jóvenes agricultores, mientras que 27,6 millones de euros han beneficiado a 671 explotaciones para la realización de inversiones de mejora. Entre ellas, destacan 7 millones de euros con cargo a fondos Next Generation para actuaciones de digitalización de explotaciones y uso de energías renovables.

Las ayudas, abonadas con medidas incluidas tanto en el Programa de Desarrollo Rural 2014-2022, cuyo periodo de ejecución concluyó en diciembre pasado, como en el actual periodo PEPAC 2023-2027, contribuyen a la mitigación del cambio climático mediante la reducción de emisiones, la captura de carbono, el uso eficiente de los recursos naturales, el impulso de energías sostenibles y la mejora del bienestar animal.

En el marco del PEPAC, en 2025 se han tramitado las nuevas ayudas de cooperación para la sucesión de explotaciones agrarias a través de dos convocatorias, con 158 beneficiarios y el pago de un millón de euros, que se suman a los 650.000 euros abonados a finales de 2024.