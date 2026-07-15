Agrupaciones abulenses, de Valladolid y Ciudad Real en la Muestra de Folclore que se celebra este sábado en Ávila

Presentación de la Muestra de Folclore. - AYTO DE ÁVILA

ÁVILA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Muestra de Folklore Ciudad de Ávila reunirá el próximo sábado 18 de julio en el Mercado Chico a agrupaciones procecentes de Ávila, Ciudad Real y Valladolid.

El teniente de alcalde de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Ávila, Carlos López, junto con José Luis González y Yolanda Jiménez, presidente y vicepresidenta, respectivamente, de la Asociación Cultural Urdimbre, organizadora de esta cita, han presentado hoy la edición número 28 de una muestra que incluirá no sólo las demostraciones de baile sino también un taller para aprender bailes tradicionales.

La jornada comenzará a las 11.30 horas en el palacio de Los Verdugo, con el II Taller de baile tradicional 'Baila con nosotros, aprende nuestras tradiciones'. De carácter gratuito, se extenderá hasta las 13.30 horas y estará dedicado a la seguidilla.

Ya por la tarde, a partir de las 20.15 horas, las tres formaciones participantes ofrecerán un pasacalles desde el Episcopio hasta el Mercado Chico, donde, a partir de las 20.30 horas, subirán al escenario tres agrupaciones, integrantes de la Federación Española de Asociaciones de Folklore todas ellas, con un espectáculo en el que los instrumentos y las canciones tradicionales sonarán con el objetivo de difundir el legado etnográfico tan rico existente en el país y en la provincia de Ávila.

Así, no sólo se podrá ver un espectáculo en torno a bailes y temas populares, sino también en relación a la indumentaria, con trajes típicos de cada zona.

En concreto, se podrá ver al Grupo de coros y danzas Castiella, de Cabezón de Pisuerga (Valladolid), una agrupación fundada en 1972 que tiene como finalidad la investigación, recuperación y difusión del legado folklórico de la provincia.

También el sábado se contará con la actuación de la Asociación de Coros y Danzas Alcázar de San Juan, de esta localidad ciudadrealeña. Este colectivo, creado en 1964, está dedicado a dinamizar actividades en torno a elementos de patrimonio inmaterial, teniendo su origen en las tradiciones musicales, cantos, bailes populares como jotillas, jotas, rondeñas, fandangos, seguidillas manchegas o seguidillas meloneras.

La Muestra de Folklore se completará con la actuación del Grupo Folklórico Urdimbre, de Ávila, que también ofrecerá una representación de atavíos de diferentes puntos de la provincia, además de realizar bailes tradicionales como unas seguidillas de San Bartolomé de Pinares o los paloteos de Solana de Rioalmar, junto a jotas, seguidillas o rondeñas.