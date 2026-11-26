PIEDRALAVES (ÁVILA), 26 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Piedralaves (Ávila) y Aqualia han informado de que el agua suministrada en el municipio vuelve a ser apta para el consumo humano, después de los problemas generados por las intensas lluvias registradas hace dos semanas y que volvieron a obligar a declarar la no aptitud del agua de consumo humano.

Según el comunicado de Aqualia y el Consistorio, recogido por Europa Press, una vez que los últimos análisis realizados han confirmado el cumplimiento de todos los parámetros de calidad exigidos por la normativa sanitaria vigente.

De este modo, quedan sin efecto las restricciones comunicadas hasta la fecha y el agua puede utilizarse con total normalidad para beber, cocinar, preparar alimentos y cualquier otro uso doméstico habitual.

La recuperación de la aptitud del agua es, como ha señalado el comunicado, el resultado de "semanas de intenso trabajo técnico" y de una "estrecha coordinación entre el Ayuntamiento de Piedralaves, Aqualia, las autoridades sanitarias y el resto de las administraciones implicadas, que han trabajado de forma conjunta para hacer frente a una situación extraordinaria provocada por los efectos de las intensas precipitaciones y el arrastre de cenizas y materiales procedentes de las zonas afectadas por el incendio registrado este verano".

Durante este periodo se han llevado a cabo "numerosas actuaciones para garantizar el abastecimiento y recuperar progresivamente la calidad del agua suministrada".

Entre ellas, destacan el refuerzo de los procesos de potabilización, la intensificación del control operativo de las instalaciones y la realización de controles analíticos continuos y exhaustivos sobre la red de abastecimiento.

Asimismo, Aqualia quiere trasladar un mensaje de "tranquilidad a la población, ya que el agua que se está suministrando procede directamente de la presa de Horcajo, lo que permite garantizar el suministro con normalidad, salvo que se produzca alguna incidencia excepcional ajena al funcionamiento habitual del sistema".

Paralelamente, Aqualia ha mantenido un riguroso programa de vigilancia mediante análisis fisicoquímicos y microbiológicos realizados por laboratorios acreditados, lo que ha permitido realizar un seguimiento permanente de la evolución de los distintos parámetros de calidad y verificar la eficacia de las medidas adoptadas.

Las últimas semanas han mostrado una evolución claramente favorable del abastecimiento, con mejoras continuadas en indicadores como el color y la turbidez del agua, hasta alcanzar finalmente los niveles exigidos por la legislación sanitaria para declarar nuevamente la aptitud para el consumo humano.

El Ayuntamiento de Piedralaves y Aqualia han agradecido expresamente la "comprensión, colaboración y responsabilidad" que ve "demostradas por los vecinos durante esta situación excepcional", así como reconocer el esfuerzo y la dedicación de todos los profesionales que han trabajado de forma ininterrumpida para recuperar la normalidad del servicio en el menor tiempo posible.

Ambas entidades han reafirmado su "compromiso con la protección de la salud pública, la calidad del servicio y la transparencia informativa, y continuarán desarrollando las labores de seguimiento y control necesarias para garantizar un abastecimiento seguro y de calidad para todos los vecinos del municipio".