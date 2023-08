El agua de Sayago (Zamora) resulta apta para el consumo en el primer análisis tras su prohibición

ZAMORA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El agua de la comarca de Sayago es ahora mismo apta para el consumo después de los primeros análisis realizados a instancia de la Diputación Provincial de Zamora. La empresa Aquona ha sido la encargada de realizar este examen, cuya principal conclusión es que el agua no presenta índices de contaminación por metolacloro. No obstante, la prohibición de consumo humano se mantendrá vigente hasta contar con más analíticas en la mano que aseguren que no existe peligro alguno.

El análisis realizado por Aquona se corresponde con una serie de tomas recogidas el pasado miércoles día 9 de agosto. En la mañana de este viernes, la empresa ha comunicado a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora y a la Mancomunidad de Sayagua los boletines parciales de estos exámenes, que indican que el agua, a día de hoy, no está contaminada.

Aquona recogerá nuevas muestras el lunes día 14 de agosto y obtendrá los resultados entre el miércoles y el jueves. Si fichas analíticas siguen siendo favorables, se notificará a Sanidad para que pueda declarar el agua apta para el consumo humano, tal y como ha referido la Diputación Provincial de Zamora a través de un comunicado.

La institución provincial seguirá manteniendo, por precaución, las plantas potabilizadoras portátiles y los aljibes instalados en los 48 municipios de la comarca hasta que Sanidad declare el agua apta para el consumo. Además, se ha comprometido a seguir realizando semanalmente análisis incluso después de dicha declaración.