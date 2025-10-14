Aguas de Burgos, CHD y Medio Ambiente logran canalizar un vertido de 800 m3 de cianhidrina hasta unos depósitos vacíos

BURGOS 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Aguas de Burgos, en coordinación con la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), la policía Municipal y técnicos de medio ambiente del Ayuntamiento y de la Junta han logrado canalizar un vertido accidental de 800 metros cúbicos de cianhidrina, que ha sido canalizado y almacenado en unos depósitos que estaban vacíos.

Según ha podido saber Europa Press, en la mañana de este domingo, a las 12 horas, se recibió el aviso de un vertido accidental de cianhidrina, desde la empresa Adisseo a la red de alcantarillado de la capital burgalesa.

La rápida intervención del Ayuntamiento, la CHD y los agentes medioambientales ha permitido canalizar dicho vertido hasta unos tanques vacíos que se encuentran en la Estación Depuradora de Aguas (EDAR), donde se ha almacenado la práctica totalidad de la cianhidrina derramada.

Sin embargo, algo del vertido ha llegado a la EDAR, pero esto no ha impedido el correcto funcionamiento de la instalación.

En estos momentos se está investigando las causas que provocaron el vertido.