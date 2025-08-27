Aguas Burgos recibe 4,2 millones de Europa para 55 proyectos de digitalización de la red, abastecimiento y saneamiento

BURGOS 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La empresa pública Aguas de Burgos recibirá un total de 4,2 millones de fondos europeos para la mejora de la gestión del ciclo urbano del agua y para la digitalización de la red interna.

El presidente de la empresa pública, Juan Manuel Manso, ha explicado que con ese dinero se van a acometer 55 proyectos que tendrán que estar justificados a fecha de 30 de junio de 2026, sin prórroga posible.

El Ayuntamiento de Burgos había previsto una inversión total de 6,8 millones de euros, de los cuales había solicitado 4,5 de subvención. Al final se le han concedido 4,2, lo que supone, el 95 por ciento de lo solicitado, para los diferentes procesos.

Los 4,2 millones otorgados por Europa irán destinados a la mejora "de la calidad" de agua de vertido y a la calidad del agua "desde la captación", lo que va a permitir mantener la extraordinaria "calidad" del agua que tiene Burgos, que sitúa a la ciudad entre las primeras de toda España", según Manso.

Una de las obras más importantes consistirá en la colocación de turbinas en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), ubicada en Arlanzón, para autoabastecimiento de energía de la planta, aunque las inversiones se centrarán también en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR).

En este sentido, Manso ha destacado la importancia de que el agua que vuelve al río Arlanzón después de pasar por la EDAR sea "de la mejor calidad posible", ya que de otra manera se estaría transfiriendo la contaminación a los pueblos, más allá de Villalonquéjar.

También se llevarán una importante partida "los tanques de retención de avenidas para evitar inundaciones".

NO SUBEN LAS TASAS EN 2025

La concesión de esta ayuda contribuirá a que "no se suban las tasas de agua a los ciudadanos de Burgos en 2025". Manso no se ha aventurado, pero ha reconocido que si Burgos sigue optando a recibir financiación europea las tasas de agua podrán seguir congeladas.

Los fondos previstos también se van a emplear para realizar inversiones en "procesos de digitalización" de la red interna, de abastecimiento y saneamiento.

El presidente de la Sociedad ha subrayado que el Ayuntamiento de Burgos fue el primero en la clasificación de todo el Estado. Los fondos totales europeos que ha recogido Aguas de Burgos en las dos convocatorias ascienden a 12.208.361 euros, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico", lo que, en palabras del vicealcalde, constituye "un gran éxito".

En la primera convocatoria, el Ayuntamiento de Burgos obtuvo una subvención de 7.989.765 euros. La aportación global de los 12 millones de euros "va a suponer un gasto total" en el Plan e Inversiones de más de 25 millones de euros, ha concluido.