Aguilafuente (Segovia) celebra desde mañana y hasta el domingo la Feria de la Trashumancia

SEGOVIA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El municipio segoviano de Aguilafuente acogerá desde este viernes y hasta el 3 de mayo la cuarta edición de la Feria de la Trashumancia y la Ganadería Extensiva, que cuenta con el respaldo de la Diputación y que este año ha elegido el lema 'Resiliencia' para poner en valor la capacidad de adaptación a los cambios y crisis de la historia.

La diputada de Asistencia a Municipios e Igualdad, Pilar Martín, ha presentado el programa junto a los responsables de la Asociaciación 'AguiLucha'.

Martín ha subrayado "la labor de divulgación de la tradición, la participación vecinal y el impulso a la economía de la zona" mientras que desde la organización han señalado su voluntad de reflexionar sobre la situación del territorio, marcada por "una tendencia a la despoblación", y han apelado a "creer profundamente" en las oportunidades, a pesar "de los desafíos que afronta el medio rural".

El programa se inicia el jueves 30 de abril con una excursión a la explotación ganadera de los hermanos Colmenero Sanz, en el paraje de Los Rompíos, donde se podrá conocer un rebaño de ovejas merinas negras en peligro de extinción. La jornada incluya un taller de elaboración de rosquillas fritas.

El viernes 1 de mayo se celebrará la inauguración oficial en el salón del Lavadero, a la que seguirá la conferencia 'Cuando el monte arde: realidad, mito y estrategia contra el fuego', a cargo del doctor ingeniero de Montes del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila, Ángel Iglesias Sanz. La velada concluirá con una cata de vinos de la tierra.

El sábado 2 de mayo, por la mañana, los asistentes podrán acompañar al pastor Julián Sanz y su rebaño de 1.200 ovejas y 30 cabras en un paseo hasta La Mata, siguiendo el cordel de Carraportellada. A su regreso, el ganado entrará en el casco urbano escoltado por los dulzaineros Los Mellizos de Lastras y recorrerá la calle Real, la plaza del Sínodo, la calle Real del Cristo y el camino del Arco, en una de las estampas más características de la feria. En paralelo, la plaza del Sínodo acogerá la inauguración del mercado de productores y artesanos de proximidad.

La tarde del sábado tiene un espacio para los más jóvenes con el cuentacuentos 'Cuentacuentos y no ovejas', a cargo de Silvia Olmos y Laura Frías, y con la proyección del documental 'La Senda del Pastor' (2022), de Silvia Pradas, una reflexión sobre el oficio pastoril y su lugar en la sociedad contemporánea.

Los hermanos Fernando y Curro Martín Román, pertenecientes a una familia de hacheros, protagonizarán una demostración tradicional de pela de pino negral.

El cronista oficial de Aguilafuente, Juan Jesús Díez Sanz, disertará sobre la historia de los hacheros de la localidad, y se entregará el Cencerro de Oro, galardón que este año recaerá en Ángel de Santos Ballesteros. La jornada cerrará con la actuación del grupo folk Alalumbre y la cena popular.

El domingo 3 de mayo habrá una sesión de cuentos de pastores a cargo del escritor Ignacio Sanz, en el salón del Lavadero. A lo largo del fin de semana se celebrarán también rifas y sorteos, entre ellos el de un cordero lechal criado en el municipio y donado por Julián Sanz, y una cesta de productos de proximidad.

La diputada Pilar Martín ha valorado "el mérito de quienes se implican para tender puentes entre las generaciones anteriores y las presentes, conservando las tradiciones y usos de toda la vida".