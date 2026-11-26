Aguilar de Campoo (Palencia), entre las mínimas de este jueves con -4,1 grados - AEMET

PALENCIA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La estación meteorológica de Aguilar de Campoo (Palencia) se encuentra en la lista de diez temperaturas mínimas de este jueves, 26 de noviembre, al haber alcanzado -4,1 grados, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, se sitúa en octava posición de una lista que lidera Pradollano Parque Nacional de Sierra Nevada (Granada), con -9,4 grados, seguida de Sierra Nevada Radio Telescopio (Granada), con -6,9, y Astún La Raca (Huesca), con -6,6.

En cuarta posición está Cap de Vaquèira (Lleida), con -5,6 grados, misma temperatura que ha registrado Port Ainé (Lleida), mientras le sigue Cerler Cogulla (Huesca), con -5,2, y Laguna Seca Parque Nacional de Sierra Nevada (Granada), con -4,8.

Tras Aguilar de Campoo en octava posición, completan la tabla Cap de Rec (Lleida), con -3,9 grados, y Puerto de Navacerrada (Madrid), con -3,7.