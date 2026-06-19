El Albéitar de la ULE se convierte en centro de observación solar durante la jornada astronómica 'Preparando el eclipse'

Una de las participantes en una actividad denominada 'Descubre el sol' en los Jardines de El Albéitar de la ULE. - ULE

LEÓN 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El teatro El Albéitar de la Universidad de León (ULE) ha acogido este viernes la primera de las actividades de la Jornada Astronómica incluida en el programa 'Preparando el Eclipse', que ha incluido la charla 'Cuando el día se haga noche: el eclipse solar'.

Impartida por el profesor y miembro de la Asociación Leonesa de Astronomía Saúl Blanco Lanza, la conferencia ha ahondado en la forma en que se producen los eclipses y ha ofrecido recomendaciones para una observación segura.

La iniciativa, que ha sido presentada por el Vicerrector de Investigación y Transferencia de la ULE, Santiago Gutiérrez Martín, ha sido coordinada por las unidades de Cultura Científica y de la Innovación de las cuatro universidades públicas de Castilla y León, en el marco del Plan TCUE, el programa de Transferencia de Conocimiento que impulsa la conexión entre universidad y sociedad ante la llegada del eclipse solar de 2026.

Al término de la conferencia los asistentes han tenido ocasión de participar en una actividad denominada 'Descubre el sol' en los Jardines de El Albéitar, que se han transformado en un observatorio solar con telescopios filtrados, proyecciones y gafas certificadas.

Durante la tarde el IES Padre Isla ha acogido una conferencia impartida por Jesús Gonzalo de Grado, profesor del área de Ingeniería Aeroespacial de la ULE. En ella ha disertado sobre cómo ver el Sol de cerca, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Además, se ha presentado el libro titulado 'El Sol, la Luna y los eclipses en León', obra coordinada por Javier Rúa Aller y editada por Éolas. En el acto han intervenido José Luis Puerto, Alejandro Valderas Alonso y María Jesús García Armesto.

TALLERES

Además, han tenido lugar dos talleres abiertos al público: 'El Cuaderno del Eclipse', de creación artística e impartido por miembros de Federopticos y 'Mitchell: la minigenia que observaba el espacio', una actividad educativa sobre constelaciones e instrumentos de observación a cargo del personal de la Biblioteca de la ULE.

La Unidad de Cultura Científica de la ULE, organizadora de este evento, ha expresado su agradecimiento al área de Actividades Culturales por su colaboración, al IES Padre Isla por la cesión de las instalaciones, así como a la Asociación de Astronomía, a Federopticos, al personal de la Biblioteca de la ULE y a todos aquellos que han colaborado en esta propuesta.