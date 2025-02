Alberto Cuadrado defiende que, pese al cese del director, la Limpieza de Valladolid "funciona mejor que hace un año"

VALLADOLID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Valladolid, Alberto Cuadrado Toquero, ha defendido este miércoles tras el cese del director del Servicio de Limpieza municipal que este área "funciona mejor que hace un año", aunque ha reconocido que "hay posibilidades infinitas para mejorar".

El edil del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento ha atendido a los medios de comunicación este miércoles tras las críticas realizadas por los grupos de la oposición al aprobarse en la Junta de Gobierno del pasado lunes el cese del director del Servicio de Limpieza apoyado en un informe que aseveraba que el funcionario "no ha demostrado capacidad suficiente ni actitud para su puesto".

Alberto Cuadrado ha justificado la decisión que ha tomado porque, después de "once meses" en el cargo consideraba que no podía "permitir que la ciudad mantenga a una persona que no está dando el resultado que nosotros esperábamos".

El edil ha enfatizado que fue "muy directo y honesto" con el funcionario, con quien se reunió en noviembre del pasado año, cuando llevaba once meses en el puesto, y se le planteó que presentara su cese porque "no cumplía las expectativas" a lo que Cuadrado asegura que se negó. Ante ello, se puso en marcha el expediente de cese por parte del Gobierno municipal.

Pero eso, ha mantenido el concejal de Vox, no quiere decir que piense que el servicio de limpieza haya funcionado mal bajo la dirección del cesado y de hecho ha defendido que la ciudad está "más limpia que hace un año", si bien ha dejado abierta la puerta a que "hay posibilidades infinitas para mejorar" y en ello trabajarán.

"La limpieza, si se entiende como recogida de residuos funciona; como barrer funciona; pero como recogida de enseres funciona como funciona", ha añadido Cuadrado, que ha insistido en reclamar colaboración ciudadana para evitar que los enseres se abandonen en las calles. "El apoyo es fundamental", ha enfatizado.

"El servicio de limpieza es de una complejidad infinita. No saben bien las labores que desarrolla el servicio de Limpieza para la ciudad de Valladolid y lo orgulloso que tiene que estar el ciudadano en su servicio de limpieza", ha enfatizado.

En cualquier caso, Cuadrado ha mantenido que él dice "lo mismo" que el alcalde, el 'popular' Jesús Julio Carnero, quien en la mañana de este miércoles ha apuntado que "todavía no se han cumplido objetivos" en la limpieza de Valladolid. Eso sí, ha apostillado que "si en el año 2023 o en el 2024 me dan lo que yo pido, pues a lo mejor esto iría de otra forma".

ACUSA DE "MENTIR" A VTLP

El edil ha recordado que se trataba de un cargo de libre designación, pero ha acusado de "mentir" al Grupo Municipal de Valladolid, que ha asegurado que se ubicó a este trabajador como director por "afinidad ideológica", ya que ha aseverado que no le conocía "de nada" y que el motivo de promocionarle al puesto era "su excepcional currículum".

El concejal ha detallado el que, a su juicio, ha sido el periplo del puesto de director del Servicio de Limpieza, pues asegura que el puesto estuvo "vacante" entre mayo de 2014 y mayo de 2018, incluidos los tres primeros años de Gobierno de PSOE y VTLP y cuando este departamento dependía de una concejalía dirigida por la plataforma de izquierdas.

Entre mayo de 2018 y 2020 hubo un director del servicio y también ha recordado que a partir de junio de 2019, tras las elecciones municipales de ese año, el servicio de limpieza pasó a estar a cargo de un concejal del PSOE.

Nuevamente, la plaza estuvo vacante varios meses hasta que se designó una nueva director en noviembre de 2020, "hasta enero de 2023" y volvió a quedar vacante la plaza, y la convocatoria se encontraba "sin resolver" cuando se produjo el último cambio de gobierno municipal y él accedió a la Concejalía de Salud Pública y Seguridad Ciudadana.

En ese momento, ha asegurado que se decidió abordar una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para crear el puesto de subdirector, que acompañaría al director y donde se ubicó a un trabajador del servicio con amplia trayectoria en el mismo. Con ello, se resolvió la convocatoria de la plaza de libre designación de director en noviembre de 2023.

DATOS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA LIMPIEZA

Cuadrado ha añadido algunos datos para defender que el servicio funciona mejor que cuando llegó al cargo hace casi dos años, pues apunta que mientras entre 2017 y 2022 la ejecución presupuestaria en el Área no apenas superaba el 80 por ciento, en 2023 se ha situado en el 89 por ciento y en 2024, en el 93,8 por ciento.

Asimismo, apunta que, según los datos municipales en 2022 el presupuesto del área fue de 21,8 millones de euros, y en 2024 de "25,47 millones de euros". Asimismo, la plantilla, "a base de insistir" ha pasado de 490 a 547 trabajadores.