El alcalde de Ávila cesa a una concejal por pérdida de confianza al presentarse a oposiciones del Ayuntamiento

Archivo - El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA - Archivo

ÁVILA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, ha cesado a la teniente de alcalde Sonsoles Prieto Hernández por pérdida de confianza al presentarse a unas oposiciones de administrativos convocadas por el Ayuntamiento abulense.

Sánchez Cabrera, en una rueda de prensa convocada de urgencia, ha explicado que esta misma mañana ha firmado el decreto de cese de la teniente de alcalde, delegada de las áreas de Empleo, Industria, Comercio, Turismo, Cultura, Fiestas y Deportes por la pérdida de confianza motivada en la decisión de Prieto, "dentro de su derecho", de participar en la oposición, que contempla siete plazas.

El primer edil ha incidido en que la oposición fue convocada por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ávila el 26 de febrero de este año en una sesión en la que ella, como miembro de este órgano, aprobó la misma y las bases que la rigen.

A este respecto, Jesús Manuel Sánchez Cabrera ha recordado que el Código del Buen Gobierno del Ayuntamiento de Ávila dice que los concejales deben "abstenerse en entrar en conflictos de interés" y, por lo tanto, entienden que si se forma parte de la Junta de Gobierno Local y de la Corporación no se puede participar del proceso selectivo porque tienen que velar por el procedimiento, que tiene que ser "en igualdad, mérito y capacidad" para todos los opositores.

"En este caso no se dan esas circunstancias porque la teniente de alcalde ha tenido acceso a esa información de manera previa al resto de opositores", ha aclarado el alcalde, quien ha explicado que las bases se aprobaron el 26 de febrero, pero la convocatoria no se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) hasta el 4 de marzo, por lo que "habría una desigualdad en cuanto al tiempo y la oportunidad que tienen los opositores de poderse preparar la misma y conocer el temario, evidentemente".

Por eso, ha tomado la decisión de cesar a Prieto y nombrar teniente de alcalde y responsable de las áreas delegadas que ostentaba la concejal a Carlos López Vázquez, quien le ha acompañado en la rueda de prensa y que considera "la persona más cualificada" para poder ejercer esta responsabilidad.

La tercera decisión que ha tomado el alcalde es pedir al secretario general del Ayuntamiento que estudie la posibilidad de que el Ayuntamiento pueda desistir de la convocatoria "para velar por que se cumpla con la normativa legal vigente, que se cumpla también con el Código de Buen Gobierno y para que no exista ningún tipo de dudas en cuanto a que el ayuntamiento de Ávila es imparcial para que todo el mundo pueda opositar libremente en condiciones de igualdad, mérito y capacidad".

NUEVA CONVOCATORIA

Así, ha explicado que lo que se pretende es retirar la convocatoria aprobada y volver a convocar una nueva con sus bases, de tal manera que en ella "no haya ningún conflicto de intereses por parte de ningún miembro de la corporación" y garantizar "un proceso totalmente libre de cualquier duda".

Sánchez Cabrera, aunque no se han publicado las listas de inscritos a esta oposición, ha pedido disculpas a todos aquellos que han registrado su intención de participar en el proceso selectivo. "Y les garantizo como alcalde que cuando salgan las oposiciones, cuando se vuelvan a convocar, se harán con todas las garantías para todos ellos", ha añadido.

El primer edil ha apuntado que, cuando se asume una responsabilidad al frente de una institución, también se asumen una serie de reglas que consisten en que tienen que velar por el cumplimiento de la ley.

Así, ha explicado que hace una semana se enteró de que Prieto se presentaba a las oposiciones y mantuvo, junto con la jefa de Gabinete, una primera reunión con ella para que entendiera la "situación de conflicto de intereses" que se daba y le pidió que "por favor" desistiera de participar porque, ha aclarado, podía haber registrado su desestimiento, pero "es su deseo" presentarse, lo que es incompatible con mantenerse en el cargo.

De esta forma, ha señalado que ha tenido una semana para poder "replantearse" si desistía o si dimitía, pero al no llegar una decisión él ha tenido que tomar la de cesarla, "entre otras cosas" porque este jueves el Ayuntamiento tiene Junta de Gobierno Local.

"Tenemos que cumplir con nuestras obligaciones y tenemos que ser ejemplares, y no solamente serlo, sino también parecerlo porque eso es lo que se exige y exigimos la opinión pública, la sociedad", ha matizado Sánchez Cabrera, quien ha afirmado que él a sí mismo se exige ejemplaridad y así lo quiere para todos los que le acompañan en la Corporación.

DECISIÓN "DIFÍCIL"

El alcalde de Ávila ha asegurado que tienen una manera "de hacer las cosas bien" y de una manera "correcta" y por eso ha adoptado estas decisiones que ha calificado de "difíciles".

Sánchez Cabrera ha dado las gracias a Sonsoles Prieto Hernández por los siete años de trabajo en los que ha afirmado que ha "cumplido en todo momento" con su obligación de teniente de alcalde, algo que ha hecho "muy bien" y a cuyo trabajo no tiene "un solo pero", tras lo que ha reconocido que le hubiera gustado que finalizara el mandato que se cumple el año que viene.

"Porque realmente hacía muy bien las cosas y ha servido muy bien a todos los abulenses y yo quiero darle las gracias como alcalde porque ha sido una servidora pública ejemplar", ha reiterado.

El alcalde ha manifestado su "respeto" a la decisión "personal" de Sonsoles Prieto, que considera que tiene derecho a presentarse y jurídicamente parece ser así, pero ha aclarado que "éticamente" el Código de Buen Gobierno del Ayuntamiento, que es el mismo que el de la Federación de Municipios y Provincias al que se adhirió, "lo impide".

En cuanto al futuro de Sonsoles Prieto, Jesús Manuel Sánchez Cabrera ha aclarado que la decisión de dejar su acta es "personal" y, por otro lado, se estudiará si se la expulsará del Grupo Por Ávila en el Ayuntamiento porque contraviene la conducta ética y moral de cualquier representante público de la formación y, por ello, se tomará una decisión.

"Albergábamos la esperanza de que desistiera de participar, que era lo lógico y lo esperable, que una vez que se le explica la situación, que se le explica que entra en conflicto de intereses", ha reconocido el primer edil, pero al no hacerlo se ha visto "obligado" a cesarla, tras lo que ha señalado que "la pérdida de confianza es enorme y la decepción personal también" porque ha sido "muy buena" teniente de alcalde.