Alcalde de Candeleda (Ávila) emite un Bando y mira con preocupación la situación en la zona del Puente Viejo

ÁVILA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Candeleda (Ávila), Carlos Montesino, ha mostrado su preocupación por la situación en el municipio lo que le ha obligado a emitir un Bando para pedir precaución a los vecinos ante la crecida de la Garganta de Santa María que está "a 5 o 10 centímetros" de desbordarse en la zona del Puento Viejo.

En declaraciones después de participar en un acto con el secretario general del PSCyL, Carlos Martínez, Montesino ha señalado que el enlace por carretera con Castilla-La Manca está cortada y ha pedido a los vecinos, a través de un Bando Municipal, evitar desplazamientos.

"Hay una zona en concreto que preocupa que es por encima del Puente Viejo de Candeleda y ahí faltan 5 o 10 centímetros de desbordarse esa garganta. Si esa garganta se desborda, en ese caso tendríamos que actuar porque sí que habría desalojos y en ese caso habría inundaciones en determinadas zonas del municipio", ha detallado.

Además, ha advertido de que, además de no "parar de llvoer desde las 12.00 horas" del miércoles, también esta preocupado por el deshielo. "Ahora la temperatura es alta y hay mucha nieve. Eso provocaría el deshielo y eso al final nos traería problemas", ha finalizado.