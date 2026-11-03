El alcalde de La Cistérniga (Valladolid) tacha de tránsfuga a la edil del PP que apoya la moción de censura

LA CISTÉRNIGA (VALLADOLID), 3 (EUROPA PRESS)

El alcalde de La Cistérniga (Valladolid), el 'popular' Alberto Redondo Guerra, ha respondido a la moción de censura presentada en el municipio, cuya legalidad formal asegura respetar, pero ha cuestionado con dureza su legitimidad política al denunciar que lo que los vecinos decidieron en las urnas se pretende cambiar en los despachos.

El regidor sostiene que reunir los votos para relevar un equipo de gobierno, según las previsiones de la sesión de la moción de censura que se celebrará este jueves, constituye "un mero cálculo numérico", mientras que gobernar la localidad exige disponer de un proyecto político real.

En este sentido, Redondo, a través de un comunicado recogido por Europa Press, ha acusado de transfuguismo a la concejala elegida en las listas del Partido Popular (PP) cuyo voto resulta determinante para consumar el cambio de mandato, tras abandonar el grupo municipal hace escasas jornadas y anunciarlo a los medios antes que a su propia formación.

El primer edil ha insistido en que dichos sufragios pertenecían a los votantes que respaldaron un programa electoral y no a la propia edil, al tiempo que ha alertado del intento de conformar un ejecutivo heterogéneo unido únicamente por el afán de apartarle del cargo. Asimismo, considera sospechoso que el Partido Socialista, como segunda fuerza más votada, haya renunciado a asumir la Alcaldía en favor de la lista con menor respaldo.

Frente a los reproches de inacción y deterioro en el consistorio, el mandatario municipal ha defendido su balance de gestión y ha solicitado contrastar los hechos frente a las descalificaciones. Así, ha destacado que el mandato ha priorizado las inversiones directas en recintos deportivos, la mejora y adecuación del viario público, la modernización de los accesos y la dotación de medios materiales para prestar mejores servicios a los vecinos. Según ha remarcado, las actuaciones han buscado dotar al municipio de dinamismo sociocultural y alejarlo del modelo de localidad meramente residencial.

De acuerdo con el balance económico municipal relativo al periodo 2023-2026, destaca que el volumen inversor supera los 5,1 millones de euros entre proyectos ya materializados o en fase de ejecución, a los que se añaden más de un millón de euros correspondientes a doce expedientes en tramitación de pliegos, rebasando un total global de seis millones.

Entre las cuantías principales destaca los 2,3 millones de euros en urbanización y asfaltado, 1,3 millones destinados a equipamientos deportivos, 460.261 euros consignados para áreas verdes y parques infantiles y 367.455 euros en maquinaria de titularidad municipal.

El regidor ha detallado además el desarrollo de obras como la urbanización de la plaza Barrioncillo, la subida a las bodegas, la dotación del sector 3/4, la instalación de cámaras de control y las reformas en centros educativos, sanitarios y piscinas.

Por último, ha puesto en valor logros como el asfaltado del camino de Laguna a coste cero a través de la Diputación de Valladolid, así como el avance en proyectos de vivienda protegida y de la futura residencia, concluyendo que mantendrá su labor al frente del Ayuntamiento de cara a la cita electoral del próximo mes de mayo.