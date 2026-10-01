El alcalde ensalza a los mayores de Salamanca y los considera la "imagen más hospitalaria" de la ciudad

El alcalde recibe a asociaciones de mayores de la ciudad. - AYUNTAMIENTO

SALAMANCA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha celebrado este jueves 1 de octubre el Día Internacional de las Personas Mayores, un acto que ha presidido el alcalde, Carlos García Carbayo, y en el que se ha referido a ellos como la "imagen más hospitalaria de Salamanca".

En la recepción celebrada en el Ayuntamiento de la ciudad se han reunido representantes de asociaciones de mayores y el Defensor del Mayor, Jesús Gómez.

En su intervención, el regidor municipal ha trasladado a los asistentes la felicitación de toda la ciudad y ha destacado la aportación decisiva de las personas mayores al desarrollo social, cultural y comunitario de Salamanca.

Ha subrayado que su "participación, generosidad y papel" en la transmisión de tradiciones convierten a este colectivo en un "pilar sólido" de la sociedad salmantina. "Las personas mayores participan, colaboran, mantienen vivas nuestras tradiciones, llenan de actividad los centros municipales y dan carácter a cada barrio", ha señalado.

El alcalde ha indicado que Salamanca forma parte de la red de Ciudades Amigables con las Personas Mayores, un reconocimiento que ha sido otorgado por la Organización Mundial de la Salud, para reafirmar el compromiso municipal con el envejecimiento activo, la salud física y emocional, la accesibilidad urbana y la atención a la dependencia.

En este sentido, ha recordado que cerca de 9.000 personas reciben servicios como teleasistencia, ayuda a domicilio y comida a domicilio, y que la inversión municipal en esta materia asciende a 7,8 millones de euros anuales.