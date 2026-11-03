Alcalde de Hoyocasero(Ávila) condena la exhibición de un ataúd con Pedro Sánchez y denuncia ante la Guardia Civil

ÁVILA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de la localidad abulense de Hoyocasero, Iván Picós, del PP, ha publicado un comunicado en el que condena la colocación, en el balcón del Consistorio, de un ataúd con la imagen de Pedro Sánchez y ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil para que se investiguen los hechos y se identifique a los responsables.

Los hechos se produjeron en la madrugada del 31 de octubre al 1 de noviembre, cuando una o varias personas, cuya identidad se desconoce, colocaron en el balcón de la Casa Consistorial un ataúd elaborado con cartón en el que aparecía una imagen del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha explicado Picós, quien ha calificado estos hechos de "absolutamente lamentables, inadmisibles e incompatibles con el respeto y la convivencia democrática".

El alcalde de Hoyocasero se encontraba fuera del pueblo cuando se produjeron los hechos y fue un concejal quien le informó de lo ocurrido, tras lo que mantuvo una conversación con los dos ediles de la localidad, que acordaron retirar "de manera inmediata" el ataúd de cartón.

Asimismo, Iván Picós ha aseverado que desde el mismo momento en que se tuvo conocimiento de los hechos, la actuación fue "coordinada, consensuada e inmediata" entre la Alcaldía y los dos concejales, además de que "dada la gravedad y la naturaleza de los hechos" se ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil para que se identifique a los autores.

Picós ha afirmado que las diferencias políticas "nunca pueden justificar la falta de respeto, la intimidación, la descalificación personal ni actuaciones que atenten contra la dignidad de las personas o de las instituciones democráticas".

Asimismo, el alcalde ha subryado que por encima de cualquier ideología, partido político o discrepancia, "deben prevalecer siempre el respeto, la educación, la legalidad y la convivencia democrática" al tiempo que ha defendido que Hoyocasero es un pueblo de personas "trabajadoras, respetuosas y comprometidas con la convivencia".

"El respeto institucional no es una cuestión de siglas políticas, sino de principios democráticos. Y esos principios, desde la Alcaldía de Hoyocasero, los vamos a defender siempre, gobierne quien gobierne", concluye el comunicado del alcalde.