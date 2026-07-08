El alcalde de Salamanca continúa con el envío diario de cartas a Puente y Sánchez para mejorar conexiones ferroviarias

Archivo - El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, en una rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA - Archivo

SALAMANCA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha reconocido que continúa con el envío de cartas diario al ministro de Transportes, Óscar Puente, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para solicitarles una reunión y hacerles llegar las reivindicaciones de la ciudad y la provincia en materia de mejora de las conexiones ferroviarias.

García Carbayo, durante su visita al parque de Würzburg, ha subrayado que el presidente del Gobierno mandó a su jefe de Gabinete realizar una escueta contestación diciendo que se habían puesto en comunicación con el Ministerio, "pero no decía nada más", ni si había avances. "Voy a ser optimista", ha añadido el primer edil salmantino.

Carlos García Carbayo ha añadido que en esa nota tampoco decía con quién se estaba comunicando a su vez el Ministerio. "En fin, esa es la única información, así que yo sigo enviando las cartas todos los días y espero una respuesta positiva para los salmantinos, que son de verdad los que necesitan esa respuesta positiva", ha afirmado el alcalde, quien ha agregado que no es una cosa suya, sino "de todos".

En cuanto a si baraja alguna medida de presión de cara a un futuro si no se logra una respuesta a sus peticiones, García Carbayo ha indicado que van a ver "si se dan pasos", porque si no se tendrán que seguir haciendo concentraciones y enviando cartas. "Eso es todo lo que podemos hacer. Hay otra cosa que podemos hacer, pero son cosas ya electorales y ahí no me voy a meter yo como alcalde de Salamanca", ha finalizado.