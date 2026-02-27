El alcalde de Salamanca envía una carta a la empresa Majorel para evitar el ERE que afectaría a 169 personas

SALAMANCA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha remitido una carta a la empresa Majorel con motivo del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afecta de manera especialmente significativa al centro de trabajo ubicado en el municipio de Carbajosa de la Sagrada, en el alfoz de la ciudad.

Carbayo ha mostrado su preocupación por que este ERE podría afectar a 169 personas, en torno al 20 por ciento de la plantilla, "con una amplia trayectoria laboral en la empresa y con cargas familiares, circunstancias que ponen de manifiesto el importante impacto laboral y social de enorme relevancia para Salamanca, que conlleva esta decisión empresarial".

En la misiva, el alcalde ha recordado a la empresa Majorel que "Salamanca tiene un firme compromiso con la atracción de inversión, la estabilidad empresarial y la colaboración institucional con el tejido productivo", han informado a Europa Press fuentes municipales.

Así, señala que "las empresas de servicios y atención multicanal, como la suya, han desempeñado un papel relevante en la generación de empleo, particularmente femenino, contribuyendo a la cohesión social y económica de nuestra ciudad".

Por ello, el Ayuntamiento de Salamanca ha trasladado "la profunda preocupación ante el alcance del expediente planteado", así como la voluntad municipal de mantener una "firme disposición al diálogo, a la intermediación institucional y a la cooperación leal" con todas las partes implicadas con el objetivo "prioritario" de proteger el empleo y evitar la pérdida de los puestos de trabajo afectados por el ERE.

En este sentido, Carbayo ha concluido que les parece "esencial" que la dirección de la empresa analice de manera prioritaria todas las opciones posibles orientadas al mantenimiento de la actividad y del mayor número de puestos de trabajo en Salamanca, "mostrando su disposición a explorar, a través de la negociación con la representación de los trabajadores de la empresa y del diálogo con las administraciones, todas las alternativas viables al despido colectivo". Ante esta situación, el Ayuntamiento de Salamanca se ha puesto a disposición de la empresa para trabajar en esta línea.