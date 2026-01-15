Alcalde de Segovia busca mantener reuniones para solucionar el conflicto de la Policía Local y para los presupuestos

El alcalde dirante su comparecencia ante los medios de comunicación. - AYTO SEGOVIA

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha anunciado su voluntad de cerrar encuentros o reuniones para negociar tanto el conflicto actual con la Policía Local, que mantiene desde inicios de diciembre, como el proceso para poder aprobar los presupuestos municipales de 2026, tras ser rechzados en el Pleno por la oposición.

Desde noviembre, una parte de la plantilla de Policía Local manifestó reivindicaciones respecto a incremento salarial, equipación y abono y ejecución de horas extraordinarias. Durante los encuentros con el concejal de Seguridad, César Martín, y de Personal, María Carpio, se agudizaron las tensiones, que finalmente llevaron a un plante de parte del colectivo para no hacer servicios extras en los eventos más multitudinarios de la Navidad".

Esto provocó la apertura de expedientes informativos a casi una tercera parte de la plantilla, mientras la mesa de negociación entre los portavoces sindicales de la Policía Local y el equipo de gobierno se rompía, al alegar los concejales que se traían a la negociación demandas a mayores, que nunca se habían planteado antes.

Tras la ruptura de la mesa de negociación por parte de los concejales, en la víspera del 24 de diciembre, la situación quedó en suspenso y ha sido en estos días cuando ha llegado a Alcaldía una doble petición de los policías para sentarse a negociar.

Según ha relatado el alcalde Mazarías, "se ha recibido una petición por parte del portavoz del CSIF" para sentarse a negociar ya con los portavoces de todos los sindicatos que representan a este colectivo.

La petición se ha hecho "para una reunión sin condiciones previas", y Mazarías cree que éste es el "cauce normal de diálogo" por lo que espera poder escuchar a los sindicatos en breve, aunque ha apuntado que el mayor escollo actual es el del incremento salarial.

Sobre la documentación que en su momento ofrecieron los sindicatos, José Mazarías la ha definido como "muy genérica, con casos de otras ciudades no extrapolables a Segovia, donde se contemplan casos y nóminas unas con horas extras, otras sin ellas... Son documentos no comparables con los de la Policía Local de Segovia".

Además, el alcalde cree que la revisión de salarios segoviana debe hacerse "con un estudio particular de cada sección, considerando servicios de nocturnidad, otros de patrulla en vehículo, y otros destinos diferentes dentro del servicio", además de que cualquier cambio en las retribuciones "no es de hoy para mañana y no se hace de forma inmediata en una mesa de negociación".

En todo caso, el alcalde espera poder escuchar a los sindicatos en las reuniones solicitadas y, sobre la propuesta hecha por los partidos de la oposición municipal, para convocar el consejo de Policía Municipal, ha manifestado que "puede ser un cauce para hablar", pero antes se puede escuchar "la propuesta de los representantes sindicales".

PRESUPUESTOS.

Respecto al inicio de contactos con los grupos municipales para negociar la propuesta de presupuestos municipales, Mazarías ha apelado a la "búsqueda de lo mejor para Segovia" y ha señalado cómo el borrador de lso presupuestos "contempla todo lo que Segovia necesita este año para mejorar las necesidades de la ciudad".

Además, ha destacado que en ese borrador se incluyen "buena parte de las peticiones hechas por los demás partidos políticos a través de sus mociones y ruegos en lso plenos".

Para Mazarías, los presupuestos de 2026 son "cruciales para el futuro de Segovia" y querría poder llegar a un acuerdo con el que "se aprueben no con la abstención del resto de grupos, sino con una votación favorable de todos".