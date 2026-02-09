El alcalde de Valladolid felicita a su partido y subraya una nueva "estrepitosa derrota" del PSOE

VALLADOLID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, el 'popular' Jesús Julio Carnero, ha dado la enhorabuena este lunes al Partido Popular de Aragón y al candidato a la Presidencia del gobierno autonómico, Jorge Azcón, por la victoria en las elecciones celebradas este domingo y ha subrayado que el PSOE ha cosechado una derrota "estrepitosa".

El regidor vallisoletano ha considerado "evidente" que el PP ganó las elecciones aragonesas y que es "el único partido que puede conformar gobierno".

Además, ha añadido que el PSOE sigue "de forma ya estrepitosa y continuada" una trayectoria de "derrotas" como la que ya tuvo en Extremadura y ahora en Aragón.

En este punto ha añadido que están "a la vista" las elecciones autonómicas en Castilla y León, y ha hecho referencia al candidato de su partido a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de quien ha destacado que es "un presidente sólido, estable" y un partido que "le arropa" y que suma ya "muchos años" de labor de Gobierno.

Por ello, ha mostrado su deseo de "lo mejor" a Fernández Mañueco en lo que queda hasta el próximo 15 de marzo, jornada electoral.

Asimismo, Carnero ha dado la enhorabuena a "los aragoneses" por "haber tomado esa decisión" en las urnas.



