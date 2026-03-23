El alcalde de Valladolid pone en valor el tejido vecinal que mantiene "viva" la actividad cultural de la ciudad

Acto de entrega de diplomas a los grupos participantes en las Muestras de Teatro Vecinal, Cultura Tradicional y Actividades Culturales y de Ocio Infantil 2025. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha destacado el papel del tejido vecinal que mantiene "viva" la "inquietud" que "se transforma en actividad cultural" y "beneficia" así al conjunto de la ciudadanía.

Así lo ha expresado en el acto de entrega de diplomas a los grupos participantes en las Muestras de Teatro Vecinal, Cultura Tradicional y Actividades Culturales y de Ocio Infantil 2025, un evento que ha tenido lugar en el Centro Cívico José Luis Mosquera.

Carnero, quien ha dado la bienvenida a los asistentes, ha destacado asimismo el éxito de participación alcanzado en la presente edición, en la que las Muestras han reunido a un total de 94 grupos y cerca de 15.000 espectadores.

En concreto, han participado 28 grupos en la Muestra de Teatro Vecinal, 51 en la Muestra de Cultura Tradicional y 15 en la Muestra de Actividades Culturales y de Ocio Infantil. Además, la edición ha contado con la incorporación de nuevos colectivos, lo que refuerza "la renovación y vitalidad" del tejido cultural aficionado de la ciudad, según ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

Como parte del programa, el público ha podido disfrutar de tres breves actuaciones representativas de las Muestras: el grupo Teatro Arcón de Olid, con 'Don Juan Tenorio: Libertinaje y escándalo'; el Grupo de Coros y Danzas Besana, con 'Memoria sonora de la abuela en la cocina'; y Diamante Producciones, con un fragmento de la obra infantil 'La sonrisa de Nina: La lección de baile'.

Tras las actuaciones, se ha procedido a la entrega de diplomas a los grupos participantes, en un acto en el que han participado, junto al alcalde, la concejala de Participación Ciudadana y Deportes, Mayte Martínez, y otros miembros de la Corporación municipal.

Además del diploma acreditativo, los colectivos han recibido un ejemplar de una publicación del Servicio Municipal de Publicaciones