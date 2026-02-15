Alcalde de Viana (Valladolid) prevé una noche tensa: "Estamos a 9-12 centímetros de que el agua salte el muro"

Íscar, durante su visita, esta mañana, a Viana. - DIPUTACIÓN

VALLADOLID 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Viana (Valladolid) prevé una noche tensa por el estado que presenta el río Cega que está "a 9-12 centímetros" de saltar los diques que han construido para contener el agua y que no entre en la localidad.

El regidor busca en el "reflujo" del Duero "que hace barrera y no deja confluir al Cega" la explicación de la situación que viven ya que, según los datos de la Confederación Hidrográfica del Duero, el Cega se encuentra en nivel naranja y con una tendencias descendente.

"Puede saltar el muro en cualquier momento o tirarse 15 horas estable, no sabemos", ha añadido en declaraciones a Europa Press para señalar, a continuación, que esa sensación de incertidumbre es la que tienen los vecinos que viven próximos a la ribera del río y donde se ha trabajado en los últimos días para achicar el agua que había entrado en las jornadas previas.