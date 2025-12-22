El alcalde de Villalar (Valladolid) denuncia actos vandálicos y pintadas ofensivas en su domicilio

Pintadas en la casa del alcalde de Villalar, Luis Alonso Laguna. - ALCALDE DE VILLALAR DE LOS COMUNEROS (VALLADOLID)

VALLADOLID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Villalar de los Comuneros (Valladolid), el independiente Luis Alonso Laguna, ha denunciado este lunes actos de vandalismo y pintadas ofensivas en su domicilio, que vincula con la implantación de tres plantas de placas solares en tierras "comunales".

Alonso, que es alcalde desde 2015 --cuatro años bajo las siglas del PSOE y los dos últimos mandatos como independiente con la formación Independientes por Villalar-- ha expresado su "más enérgica condena y rechazo ante los actos de vandalismo y acoso" sufridos en su domicilio particular.

Los hechos, según ha afirmado en un comunicado recogido por Europa Press, sucedieron en la noche de viernes al sábado, donde han aparecido cristales rotos y pintadas ofensivas en la fachada.

El alcalde de Villalar de los Comuneros ha presentado la correspondiente denuncia y espera que "las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad identifiquen a los responsables de estos actos vandálicos y ponerlos a disposición de la justicia".

El alcalde considera que el origen de estos hechos está "en el debate generado por la implantación de tres plantas solares en tierras comunales", que según añade están "declaradas por el Miteco como Bien de interés Público".

"Son inaceptables y suponen una agresión no solo a mi persona, sino a la convivencia democrática y a las instituciones que represento", ha añadido, antes de justificar que el proyecto solar "se ha tramitado por la vía legal y transparente, buscando el beneficio y el desarrollo sostenible de nuestro municipio, y que, la violencia y el acoso no tienen cabida en una sociedad democrática".

"No puedo permitir que una minoría intolerante recurra a la coacción y la violencia para expresar su desacuerdo", ha declarado Luis Alonso Laguna, que ha aseverado que "lejos de frenar el avance del proyecto", refuerzan el "compromiso con la legalidad y con el futuro de Villalar".

Asimismo, ha querido realizar un "llamamiento a la calma, al respeto y a la participación constructiva", en lugar de "el odio ni a la intimidación"