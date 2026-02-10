Alcaldes y ediles del PP en Salamanca firman 'La Carta más justa' para financiación "acorde a la realidad territorial"

SALAMANCA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha reafirmado hoy el compromiso del partido con una financiación autonómica justa e igualitaria para Castilla y León durante un encuentro con alcaldes y concejales de las comarcas norte y sur de la provincia, en el que también ha participado el presidente de la Diputación Provincial, Javier Iglesias, y en el que han firmado 'La Carta más Justa'.

La rúbrica se ha realizado sobre el documento impulsado por el presidente autonómico del PP y candidato a la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que reclama una financiación "acorde a la realidad territorial, la garantía de igualdad de derechos y servicios públicos con independencia del lugar de residencia y un nuevo modelo basado en el consenso", como han señalado desde el PP en un comunicado recogido por Europa Press.

En este sentido, García Carbayo ha asegurado que se trata de un documento "realista y coherente" y ha denunciado el "grave agravio" que sufre Castilla y León en el actual reparto de fondos, recordando que la Comunidad cuenta con el 20 por ciento del territorio nacional y apenas recibe el 1,29 por ciento de los nuevos recursos. "No pedimos privilegios, pedimos justicia. Lo que está ocurriendo responde únicamente al mercadeo del Gobierno de Pedro Sánchez con los independentistas para mantenerse en el poder", ha subrayado.

Durante su intervención, ha puesto en valor la gestión "firme, eficaz y responsable" del Ejecutivo autonómico, que ha situado a Castilla y León como líder en dependencia y políticas sociales, la segunda mejor en sanidad y con el objetivo de situarse entre las tres mejores en todas las áreas. "Para seguir avanzando necesitamos los recursos que nos corresponden", ha insistido.

El encuentro ha servido también para repasar las principales inversiones de la Junta en las comarcas norte y sur de Salamanca. En materia sanitaria, se ha destacado el nuevo centro de salud de Prosperidad en la capital (8,6 millones) en la capital, la ampliación del de Santa Marta (800.000 euros) y el proyecto del de San José-Zurguén.

En educación, han destacado actuaciones como el nuevo instituto de Carbajosa (4,5 millones), el nuevo colegio de Aldeatejada (5,7 millones), la modernización del de Castellanos de Moriscos (1,5 millones) y el nuevo instituto de Guijuelo (16 millones). Asimismo, se han puesto en valor las inversiones en vivienda en municipios como Santa Marta, Castellanos de Moriscos y Doñinos, así como la colaboración con el Ayuntamiento de Salamanca en la promoción del barrio de Capuchinos o de Pizarrales. En empleo y desarrollo económico, se han puesto sobre la mesa los 121 millones de los protocolos interinstitucionales, los 50 millones invertidos en empleo en los últimos cuatro años y los 26 millones destinados a fondos de cohesión y cooperación.

El presidente provincial del PP ha resaltado también actuaciones clave en infraestructuras y patrimonio, como la muralla de Ledesma, la promoción turística de Alba de Tormes o el carril bici entre Villamayor y Salamanca, además de mejoras urbanas en la capital. "Esto es lo que hace Castilla y León con los fondos que recibe: invertir en servicios públicos de calidad y en infraestructuras que mejoran la vida de las personas. Frente a quienes manosean el dinero público y dan lecciones, en Salamanca tenemos claro que la única administración que cumple con hechos y con euros es la Junta de Castilla y León", ha concluido.

Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial, Javier Iglesias, ha advertido de que cualquier reforma del sistema de financiación que no tenga en cuenta a los ayuntamientos supone una grave irresponsabilidad institucional y ha asegurado que "los ayuntamientos son la administración más cercana a los vecinos, quienes prestan los servicios básicos y quienes dan la cara cada día, y no se les puede exigir más competencias y más costes sin garantizar los recursos necesarios para afrontarlos".

En este sentido, Iglesias ha subrayado que la defensa de una financiación local justa es una cuestión clave para la cohesión territorial. "Defender una financiación local justa y suficiente es una cuestión de igualdad y de equilibrio territorial. No vamos a permitir que la financiación se utilice como herramienta política ni que se impongan obligaciones sin respaldo económico; desde el Partido Popular de Salamanca vamos a seguir defendiendo la autonomía y la estabilidad de nuestros ayuntamientos", ha afirmado.