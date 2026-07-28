Alcaldes de Navaluenga y Burgohondo (Ávila) celebran el realojo y advierten del impacto económico

Terreno quemado por el incendio forestal entre Cebreros y El Tiemblo, a 28 de julio de 2026, en Ávila, Castilla y León (España). Los trabajos para frenar el incendio originado en Burgohondo y que se extiende por la provincia de Ávila, genera "optimismo" a - Rafael Bastante - Europa Press

ÁVILA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los alcaldes de Navaluenga y Burgohondo (Ávila), Armando García Cuenca y Francisco Fernández, respectivamente, ha celebrado la vuelta a la normalidad tras el levantamiento de las medidas de confinamiento y los desalojos como consecuencia del incendio que se inició en la zona el pasado 22 de julio.

Así, el alcalde de Burgohondo (Ávila), Francisco Fernández, ha celebrado el regreso a sus hogares de los vecinos que permanecían desalojados desde el pasado viernes y ha manifestado que la población se encuentra "cansada", aunque ha subrayado la "alegría" que ha supuesto el retorno tras unas jornadas de incertidumbre.

En este sentido, Fernández ha pedido a las instituciones y a la ciudadanía que se siga con la colaboración mutua y ha confirmado que el fuego no ha afectado a viviendas del municipio, a pesar de que las llamas se acercaron de forma peligrosa a las urbanizaciones de Puente Nueva y Matalaceña.

Respecto a la situación del operativo de extinción, el primer edil ha señalado que el fuego en la zona ha quedado prácticamente extinguido, lo que ha permitido dejar un cielo despejado de humo.

El alcalde ha recordado que parte de los 1.350 habitantes de la localidad se desplazaron a segundas residencias o viviendas de familiares, mientras que otros afectados se alojaron en la Escuela de Policía de Ávila, desde donde ha salido un autobús este martes para trasladarles de vuelta al pueblo.

De este modo, Fernández ha agradecido la labor de las organizaciones y administraciones implicadas en la gestión de la emergencia y se ha puesto a disposición de todos los vecinos, y, aunque ha considerado que las necesidades inmediatas de la población están cubiertas, ha advertido de las consecuencias económicas que supondrá la falta de ocupación en las 850 plazas de turismo rural del municipio, una de las principales fuentes de ingresos locales, así como el eventual deslizamiento de cenizas hacia el río Alberche.

Por último, el alcalde ha confiado en que las medidas económicas anunciadas por el Gobierno de España y las que prevé aprobar la Junta de Castilla y León el próximo jueves lleguen al tejido comercial del municipio, tras defender que el resto de sectores productivos debe recibir el mismo respaldo que el proporcionado a los agricultores y ganaderos.

RECUPERAR LA NORMALIDAD

Por su parte, el alcalde de Navaluenga (Ávila), Armando García Cuenca, ha asegurado en declaraciones a Europa Press que "ansía" volver a la normalidad lo más rápido posible tras día de confinamiento y desalojo del municipio y recuperar los diferentes servicios, ya que ha recordado que es un pueblo eminentemente turístico.

García Cuenca, quien ha dado las gracias de que no haya habido daños personales, ha explicado que ninguna vivienda ha resultado dañada y podrán volver a la localidad en las próximas horas entre 300 y 400 vecinos desalojados, la mayoría de sus segundas residencias que optaron por volver a su vivienda habitual.

Aunque inicialmente unas 200 personas estuvieron alojadas en el polideportivo, el primer edil ha explicado que en los últimos días el número se redujo a unas 80, ya que resto decidieron alojarse con familiares tras muchos días evacuados.

En cuanto a otros daños, Armando García ha apuntado que el municipio tiene aproximadamente un 57 por ciento terreno forestal y lo más dañado ha sido un pinar situado en la zona alta rico en producción de boletus y otras setas y unos castaños milenarios ubicados en la zona de La Pedriza que aunque "habrán visto otros incendios" probablemente estén totalmente dañados.

Ahora, ha apuntado el alcalde, han solicitado poder volver a la localidad, una de las primeras que se desalojaron por la cercanía del fuego, para intentar recuperar la "normalidad absoluta" porque Navaluenga es "eminentemente" turístico y tiene muchos servicios, sobre todo en la época en la que se está, algo que ha asegurado que "ansía".