La alcaldesa de Burgos encabeza la delegación local que se desplaza a Valencia para participar en Fallas

Documento del hermanamiento entre Burgos y Valencia. - AYUNTAMIENTO

BURGOS 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, se desplazará este martes hasta Valencia encabezando la delegación local que participará este año en las Fallas de 2026.

Forman parte de esta delegación, además de la regidora municipal, el concejal de Festejos, César Barriada, la Hermandad de Peñas, la Federación de Fajas, Blusas y Corpiños y el Comité de Folclore Ciudad de Burgos.

Mañana la delegación presenciará la Mascletá desde el Ayuntamiento de Valencia a las 14.00 horas y a continuación realizará una visita guiada por algunas fallas. Por la noche, se llevará a cabo la tradicional ofrenda y se visitará la falla de la Fallera Mayor Infantil, para a continuación salir en la comitiva oficial junto a las delegaciones de Murcia, Castellón y Alicante.

Al día siguiente, la delegación burgalesa participará en el homenaje al poeta Maximiliano Thous, en su monumento, y a continuación en el previsto al Maestro Serrano, que también tendrá lugar junto al monumento erigido en honor a éste. A las 14.00 horas, los burgaleses que forman parte de la delegación presenciará una nueva Mascletá desde el Ayuntamiento, visitará alguna falla y por la noche saldrá en comitiva oficial y visitará la falla de la Fallera Mayor.

Ya el jueves, día grande de las Fallas, la delegación encabezada por Cristina Ayala asistirá a la Ofrenda de Flores y la solemne misa en honor a San José, que tendrá lugar en la Catedral de Valencia. Tras la Mascletá, también participará en la Cabalgata de Fuego y la Cremá.

La hermandad entre Burgos y Valencia se remonta ya a más de un siglo y gira en torno a la figura del Cid Campeador. En un documento oficial que se exhibe en el Ayuntamiento burgalés (rubricado en 1911) queda reflejada esta unión, por la que el alcalde o alcaldesa de la ciudad es concejal de honor de Valencia.

Esta alianza motiva no solo que una delegación local participe cada año en Fallas sino también que la Corte de Honor de Valencia asista y forme parte de las burgalesas Fiestas de San Pedro y San Pablo.