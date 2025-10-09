Ayala tilda de "pantomima" la comisión de investigación sobre las gastronetas

BURGOS 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha calificado de "pantomima" el contenido de la comisión de investigación que lleva a cabo el Consistorio en el caso de las gastronetas y de la actuación del ex eventual del Grupo Popular, Francisco Salvador.

La regidora, que va a ser llamada declarar por Vox y PSOE en una próxima sesión, aún no ha decidido si va a comparecer o no cuando sea llamada a declarar, aunque si que ha aseverado que "el PP no va a volver a la comisión".

Cristina Ayala estima que la oposición "está persiguiendo una especie de lapidación" contra el equipo de Gobierno porque "no hay ni la más mínima ilegalidad ni irregularidad" a lo que ha añadido que "se está intentando generar una cuestión que no corresponde a la realidad".

Y se basa en que "el secretario municipal y el letrado" del Ayuntamiento no hacen más que "desmentir" al PSOE que hace "pinza con Vox" a lo que ha apuntado que "por encima de ellos", están los servicios jurídicos del Ayuntamiento, que dicen que "no hay ninguna irregularidad ni ninguna ilegalidad". E

En este sentido, Cristina Ayala ha afeado al grupo municipal del PSOE que solo "le preocupe" que ella vaya a declarar en la comisión de investigación sobre las gastronetas.

En la sesión celebrada este miércoles, los cuatro miembros del Grupo Popular abandonaron la comisión para no volver a formar parte de ella.

Cristina Ayala ha acusado a los socialistas de querer "barrer los dos años de Gobierno exitosos" que ha tenido el PP al frente del Ayuntamiento y ha indicado que la comisión de investigación está realizando pesquisas "sobre algo que no ha existido".

Asimismo, ha calificado de "gravísimos" los insultos que desde la bancada socialista se han dirigido a la presidenta de la comisión", la popular Yolanda Barriuso, y considera que el tono utilizado por los portavoces socialistas en la comisión de investigación "es impresentable".