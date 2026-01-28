Alcaldesa de Palencia reconoce fallos en la calefacción de la plaza de Abastos, anuncia mejoras y pide disculpas

La alcaldesa en una foto de Archivo. - AYTO PALENCIA

PALENCIA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, ha respondido a las reclamaciones de los comerciantes de la Plaza de Abastos, que piden soluciones ante varios problemas, como la falta de calefacción, el retraso en la licitación de nuevos puestos o los cobros por el consumo de agua.

En unas declaraciones recogidas por Europa Press, la alcaldesa ha pedido disculpas y ha reconocido que obra de eficiencia energética "ha fallado". La regidora ha explicado que está esperando el informe de funcionario responsable de la obra para determinar dónde está el fallo y cómo puede subsanarse.

La alcalde ha admitido que el malestar actual "está justificado", pero ha apuntado también a que existen cuestiones estructurales y a problemas acumulados durante años. También ha destacado que equipo de Gobierno municipal ha actuado en aspectos como la elaboración de un nuevo reglamento, solicitado por los comerciantes durante más de una década, "aunque aún no ha sido posible aplicar la parte relativa a la subasta de los puestos debido a la falta de personal técnico disponible para elaborar los pliegos", ha reconocido.

Respecto a la plaga de palomas, Andrés ha confirmado que la veterinaria municipal ha acudido en varias ocasiones y que se ha colocado una jaula. También ha indicado que se valoró recurrir a una empresa de cetrería, aunque para ello sería necesario cerrar completamente el recinto durante la intervención, algo que no es posible.

AGUA.

En cuanto al elevado importe de las últimas facturas de agua, la regidora ha aclarado que "históricamente" los puestos pagaban un mínimo mensual debido a la imposibilidad de leer los contadores, instalados en un punto de difícil acceso desde el origen del mercado. Ahora, tras regularizarse la situación y permitir la lectura individual, algunos recibos han llegado con importes "muy altos".

En este sentido, la alcaldesa ha anunciado que el Ayuntamiento ha iniciado una revisión de oficio para evitar que estos cobros se hagan efectivos, sobre un informe técnico que reconoce el riesgo y la dificultad de acceder a los contadores.

Finalmente, la alcaldesa ha pedido comprensión a los comerciantes y ha insistido en que la voluntad política del Consistorio de mejorar la Plaza de Abastos "se mantiene intacta, pese a los retrasos y dificultades administrativas actuales".