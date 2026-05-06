Aldeamayor (Valladolid) aúna música y devoción con un concierto "a la luz de la Virgen de Compasco"

Presentación en la Diputación de Valladolid de la VII Edición del concierto de música clásica promovido por la Asociación Villa de Aldeamayor organizado conjuntamente con el Ayuntamiento - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La localidad vallisoletana de Aldeamayor de San Martín celebrará el próximo martes, día 12 de mayo, la séptima edición del concierto 'Música a la luz de la Virgen de Compasco', con el que dará inicio al programa de actividades del Privilegio de Villazgo 2026, celebración con la que recuerda la obtención de su independencia respecto a Portillo el 19 de mayo de 1776.

Lo hará con una cita que aúna música, tradición y devoción y que el Ayuntamiento de la localidad coorganiza con la Asociación Cultural Villa de Aldamayor, promotora de la iniciativa, y con la colaboración de la Cofradía de Nuestra Señora de Compasco y de la Parroquia de San Martín de Tours.

El presidente de la Asociación Villa de Aldeamayor, Álvaro Sanz Ferrero, ha explicado, durante el acto de pressentación celebrado este martes en la Diputación de Valladolid, que la idea surgió en aras de diversificar las actividades culturales que se hacen en la localidad.

"Tenemos un amplio surtido de conciertos de música folclórica y de otros estilos y pensamos que tenía cabida realizar conciertos de música clásica para que hubiese un espectro de vecinos que pudieran acceder a este tipo de música", ha expresado, para después señalar que el hecho de hacerlo en homenaje a la Virgen de Compasco fue por la "devoción y la tradición, ya secular, que en este pueblo hay en torno a la patrona y que se sustancia en diferentes eventos a lo largo del año, como por ejemplo la primera de las dos romerías que hay en su honor, la del 13 de mayo".

La cita de este 2026 será a partir de las 21.00 horas en la iglesia parroquial y los protagonistas serán la Camerata Europa y el tenor David Galicia Ruiz.

El Cuarteto Camerata Europa está formada por profesores de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, procedentes de varios países de Europa y América del Norte.

Surgió con el deseo de disfrutar de un repertorio musical que, si bien es muy conocido por el público en general, no es muy frecuentemente interpretado.

En este sentido, los vecinos que acudan a este concierto podrán disfrutar de obras de Mozart, Vivaldi, Verdi, Chopin o Tchaikovski en la esfera clásica o de otras fuera de ésta como es el Bohemian Rapsody de la banda británica Queen.

La diferente procedencia de sus componentes, su variada formación y la aportación del tenor David Galicia, que los acompañará en algunas de sus piezas musicales, como el Nessun Dorma de Puccini o el Va pensiero de Verdi, hacen que se convierta en un concierto único.

David Galicia Ruiz, tenor y agricultor, nació en Fuente el Sol (Valladolid) y entró a formar parte del coro Catedralicio de Valladolid como solista de Voces Blancas desde los 11 hasta los 24 años.

Posteriormente, entrado en la madurez, canta como solista en el Coro Proyecto Opera y en los coros Universitarios, Escuela Municipal de Música y Capilla Clásica además de ser miembro de otros coros como el Voces Amigas de Medina del Campo.

"El repertorio elegido para la ocasión, la acústica de la Iglesia de San Martín de Tours y la tenue iluminación con velas del recinto, dotarán de una magia especial a esta cita a la que esperamos que acuda el mayor número de personas", ha concluido Sanz Ferrero.