Aldeas infantiles SOS visibiliza en 33 fotografías la realidad de los niños que crecen separados de sus padres

Aldeas Infantiles SOS ha inaugurado en Valladolid su exposición 'Juntos porque somos hermanos', un homenaje a todos los niños que crecen separados de sus padres y han de enfrentarse a la separación de sus hermanos y hermanas, con el objetivo de "dar visibilidad a esta realidad y reclamar su derecho a crecer juntos y compartir su infancia".

La organización expone un total de 33 fotografías de hermanos hermanas de distintos países del mundo como Indonesia, México, Togo, Siria, Marruecos o Ucrania, de las que una buena parte de las cuales han sido tomadas por el fotógrafo Iván Hidalgo.

Durante el acto de inauguración, la teniente de alcalde y concejala de Educación y Cultura de Valladolid, Irene Carvajal, ha declarado que "esta iniciativa contribuye activamente a visibilizar la importancia del acogimiento conjunto de hermanos impulsado en los programas de Aldeas Infantiles SOS".

Asimismo, Carnero ha hecho referencia a que "la empatía más natural es aquella que emana del vínculo fraterno" y ha concluido que hoy el mundo, "necesita más que nunca de hombres y mujeres empáticos y solidarios".

Por su parte, la directora de Relaciones Institucionales de Aldeas Infantiles SOS, Aranxta Sanz, ha explicado que "la relación entre hermanos es única, un vínculo construido mediante apego y confianza que brinda estabilidad y sentido de pertenencia". "A los niños que se enfrentan a la separación de sus padres, esta relación profunda les ayuda a superar el trauma y les facilita la adaptación a una nueva vida lejos del hogar que conocían", ha añadido.

La muestra fotográfica podrá visitarse de manera gratuita hasta el día 14 de septiembre en el paseo del Príncipe del Campo Grande de Valladolid.

Aldeas Infantiles SOS apoya, desde hace más de 55 años en España y más de 70, en el mundo las familias que atraviesan dificultades para que puedan mantenerse unidas y, cuando la separación entre padres e hijos es inevitable, lo que proporciona un entorno "seguro y protector" a los niños y adolescentes.

Así, la organización de atención directa a la infancia atendió en 2024 a 29.759 niños y jóvenes y a 4.751 familias en España a través de sus programas de cuidado alternativo, fortalecimiento familiar y apoyo a los jóvenes, de los cuales un total de 1.310 habían perdido el cuidado parental y pudieron permanecer junto a sus hermanos.

Además, uno de los objetivos de Aldeas Infantiles SOS es lograr que los niños y adolescentes que crecen separados de sus familias tengan una infancia feliz y desarrollen relaciones sanas y afectivas, además de que consideran que el hecho de que los hermanos permanezcan juntos es un factor clave para lograrlo.