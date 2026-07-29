Alejandra Martínez de Miguel y Dulzaro protagonizarán la X edición del festival de poesía Panduro en Brieva (Segovia)

Presentación de la X edición del festival de poesía Panduro de Brieva (Segovia). - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Alejandra Martínez de Miguel y Dulzaro protagonizan la "ambiciosa" programación de la décima edición del festival de poesía Panduro que se celebrará en la plaza mayor de Brieva (Segovia) los días 7 y 8 de agosto.

Las palabras y las rimas convertidas en verso llenarán esta localidad de un centenar de habitantes con esta iniciativa que ésta, "favorece la presencia de la cultura en el medio rural y lleva el nombre de los pueblos a sectores menos vinculados al territorio", según ha subrayado la diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, quien ha presentado la cita junto a la diputada y alcaldesa, Pilar Martín, y la coordinadora del evento, Fuencisla Valverde.

En esta edición, en la que la institución provincial colabora con 4.000 euros, el festival ha dado "un paso adelante" y tendrá como principales protagonistas, concentrados en la noche del sábado, a la ganadora en 2025 del primer Premio Joven de Poesía Jaime Gil de Biedma Diputación de Segovia, Alejandra Martínez de Miguel, y al artista vallisoletano Dulzaro, quien ha alcanzado la popularidad con su fusión del folclore tradicional castellano con la música electrónica.

"Celebramos diez ediciones y queríamos hacerlo de una manera especial", ha aseverado al respecto Martín, para quien cumplir una década con una cita cultural es "significativo", según ha informado la Diputación en un comunicado recogido por Europa Press.

Las presentaciones de De Miguel y Dulzaro tendrán lugar a partir de las 21.15 horas del sábado, pero antes, el festival, que volverá a ser gratuito en su totalidad y tendrá como presentador al periodista Sergio Perela, contará con otros nombres protagonistas.

Entre ellos, están Nómadas del Verso, asiduos ya a la cita, quiens serán los encargados, acompañados de Gaspar Payá a la guitarra, de inaugurar Panduro a las 20.30 horas del viernes 7 con el recital del 'Romancero Gitano' de Federico García Lorca.

A su actuación la seguirá, un año más, el 'micro abierto' Voces de Nuestro Pueblo, mientras ya a las 23.00 horas, el dúo Yoraima y Jimena Marugán ofrecerán un ritual electrónico de raíz poética y folclore experimental.

En esta edición, las presentaciones de Panduro se plantea para la noche ante las altas temperaturas del verano, de manera que el sábado 8 volverá a comenzar a las 20.30 horas con la lectura del pregón a cargo del profesor de literatura y gran estudioso de San Juan de la Cruz y Antonio Machado, Jesús Hedo.

Le seguirán las tradicionales campanadas del año poético y, posteriormente, la ya mencionada Alejandra Martínez de Miguel, quien subirá al escenario a una selección de 'Revelaciones', el libro por el que le fue concedido el primer Premio Joven en la XXXV edición del Premio Internacional Jaime Gil de Biedma, y de 'Al cuerpo de una mujer' y 'Báilatelo sola', sus anteriores poemarios.

MACHADO Y LORCA

Tras De Miguel, el recuerdo de Antonio Machado, primero, y de Federico García Lorca, después, regresarán al escenario de la plaza Mayor para poner fin a la cita.

De este modo, mientras el poeta de 'Campos de Castilla' será homenajeado en 'Machado flamenco', el espectáculo de la escritora Lara Carrasco y el guitarrista José Luis Montón con la cantaora Inma 'La carbonera', el poeta granadino será homenajeado por Dulzaro en un cierre "difícilmente superable" de Panduro.

Así, 'Lorca, sinfonía del amor oscuro', un espectáculo que fusiona la riqueza de las obras literarias del poeta con la majestuosidad de la música clásica y el estilo de Dulzaro, cerrará el telón de un Panduro.

De forma paralela, el festival volverá a contar con una permanente feria del libro en la que el público tendrá también ocasión de acercarse a los participantes y llevarse a casa sus obras firmadas.