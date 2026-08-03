ES-ALERT a Roales, Valcabado, Monfarracinos y Cubillos por riesgo de nube tóxica por el incendio en planta de residuos

Gráfico del 112 con datos del ES-ALERT emitido en Zamora - 112CYL

ZAMORA 3 Ago. (EUROPA PRESS) - La Agencia de Protección Civil de la Junta de Castilla y León ha enviado un mensaje ES-ALERT a la población de las localidades zamoranas de Roales, Valcabado, Monfarracinos y Cubillos por riesgo de nube tóxica consecuencia del incendio registrado en la planta de tratamiento de residuos de Roales.

El mensaje ES-ALERT se ha remitido en el citado área de la provincia de Zamora con tres recomendaciones a los vecinos a los que piden evitar actividades al aire libre, mantenerse alejado de zona de riesgo y seguir las instrucciones de las autoridades.

Los hechos se han producido alrededor de las 13.44 horas de este lunes, 3 de agosto, momento en el que el 1-1-2 informó a Guardia Civil, bomberos y a la empresa suministradora. También se ha informado al centro provincial de mando de Medio Ambiente y se ha activado -por ser un incendio de industria- el centro coordinador de emergencias de Protección Civil.

Además, Medio Ambiente ha enviado medios al incendio de la planta de tratamiento de residuos de Roales. Aunque de momento no hay más información, desde el 1-1-2 sí señala que no hay ningún herido.