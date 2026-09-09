Alerta ante el descenso de la calidad y cantidad de agua embalsada en el embalse de Puente Alta, en Segovia

El suministro se mantiene con normalidad para todos los usuarios excepto los de Revenga, que seguirán recibiendo suministro diario de agua de boca embotellada SEGOVIA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha lanzado un bando que declara fase de alerta por la situación en la que se encuentran las reservas hídricas del embalse de Puente Alta, por debajo del 47 por ciento de su capacidad en este momento.

Dicho porcentaje marca el límite para la declaración de esta fase de alerta, de acuerdo con el Plan de Emergencia por Sequía de Segovia y la puesta en marcha de una serie de medidas, además de la preparación de otras de mayor calado ante la posibilidad de una nueva escalada que implique la declaración de la Fase de Emergencia, que podría producirse en los primeros días de octubre si se mantiene la tendencia actual.

En estas circunstancias, se reclama a la población, especialmente la que recibe suministro desde Puente Alta, que incremente en lo posible el ahorro en el consumo de agua con un uso racional, responsable y solidario, un llamamiento que se dirige a todos los municipios que reciben agua desde este embalse ya que, de acuerdo con los informes técnicos basados en el control de consumos, a pesar de que las medidas restrictivas se establecieron para todos los beneficiarios, en varios casos "no se están aplicando las medidas restrictivas impuestas en la fase de prealerta para todos ellos".

PROBICIÓN DE RIEGOS Y LLENADO DE PISCINAS

En el bando se incide en que se mantiene la prohibición para el riego de jardines y parques públicos o privados, así como el llenado de piscinas privadas con agua procedente de la red de agua potable en los barrios de La Albuera, El Carmen (con excepción del Parque del Peñascal, donde está establecido el riego de salvamento), Comunidad de Villa y Tierra (excepto el parque de los depósitos), San José (carretera de Valdevilla), Hontoria, la Entidad Local Menor de Revenga y los polígonos industriales de Hontoria, Acueducto y El Cerro.

En la Entidad Local Menor de Revenga, los altos niveles de turbidez del agua y la ausencia de elementos de filtrado suficientes ya obligó el pasado jueves a declarar el agua de boca como no apta para el consumo humano, por lo que se estableció, como alternativa provisional, el suministro de agua embotellada para todos los vecinos.

Dicho suministro se mantiene en los horarios establecidos, cada día entre las 10.30 y las 12.00, por las mañanas, y entre las 19.00 y las 21.00 horas, por la tarde, aunque las autoridades de la Entidad Local Menor han establecido una nueva ubicación para este reparto, que desde este 8 de septiembre se lleva a cabo en el "Corral del toro", en la calle Mayo, número 3, junto a la plaza del Ayuntamiento. La cuota de agua por habitante se ha fijado en tres litros por persona y día.