Alertan a los vecinos de Miranda (Burgos) ante el incendio en una industria química en Lantarón (Álava)

MIRANDA DE EBRO (BURGOS), 11 (EUROPA PRESS)

El incendio registrado en una industria de Lantarón (Álava) ha llevado este miércoles al Servicio de Emergencias 112 a emitir un aviso dirigido a los vecinos de Guinicio y Montañana, ubicados dentro del término municipal de Miranda de Ebro (Burgos), para que cierren las ventanas de las viviendas y no salgan a la calle.

Además, los Bomberos de Miranda de Ebro han colaborado en la extinción del incendio desatado en las instalaciones de la empresa Acideka, ubicada en el municipio de Lantarón (Álava) y dedicada a la fabricación de productos químicos.

El fuego se ha iniciado en la zona de producción de esta empresa, dedicada a la fabricación, almacenamiento y distribución de productos químicos industriales.